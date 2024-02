Crystal Palace – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2024)

Crystal Palace - Chelsea, typy na mecz 24. kolejki Premier League. Po udanym występie i awansie do kolejnej rundy Pucharu Anglii The Blues wracają na ligowe podwórko, gdzie powalczą o trzy punkty w derbach. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Colorsport Na zdjęciu: Cole Palmer

Crystal Palace Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2024 22:03 .

Crystal Palace – Chelsea, typy i przewidywania

Chelsea od początku sezonu nie jest w stanie ustabilizować formy. Lepsze występy przeplata gorszymi, co wpłynęło na bardzo przeciętną pozycję w ligowej tabeli. Przyszłość Mauricio Pochettino pozostaje niewyjaśniona, gdyż dla wielu nie wyciąga on stu procent ze swoich podopiecznych. The Blues mają za sobą bardzo udane spotkanie z Aston Villą w Pucharze Anglii, które daje nadzieję, że zespół wreszcie zacznie się rozwijać. W poniedziałek zagrają na wyjeździe z Crystal Palace, któremu dość nieoczekiwanie do oczu zagląda spadek z Premier League. Mój typ – wygrana Chelsea.

Crystal Palace – Chelsea, ostatnie wyniki

Sytuacja Crystal Palace nie jest zbyt komfortowa. Orły mają raptem pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, notując występy w kratkę. W miniony weekend przegrali z Brighton aż 1-4, wyglądając na ekipę kompletnie pogubioną. Wcześniej zdołali ograć Sheffield United (3-2).

Chelsea ma za sobą bardzo udany występ przeciwko Aston Villi w 1/16 finału Pucharu Anglii. Była to powtórka meczu sprzed dwóch tygodni, kiedy to na Stamford Bridge padł bezbramkowy remis. W międzyczasie The Blues przegrali dwa ligowe spotkania – z Liverpoolem (1-4) i Wolverhampton (2-4). Do pierwszej czwórki w Premier League tracą aż 16 punktów.

Crystal Palace – Chelsea, historia

Chelsea jest w bezpośredniej rywalizacji z Crystal Palace bezkonkurencyjna. Ma bowiem na swoim koncie aż 13 kolejnych zwycięstw. Po raz ostatni Orły ograły The Blues w 2017 roku, zaś od tego czasu są zupełnie bezradni. W grudniu 2023 roku Chelsea pokonała na Stamford Bridge Crystal Palace 2-1 po trafieniach Mychajło Mudryka i Noniego Madueke.

Crystal Palace – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem poniedziałkowego meczu Premier League jest Chelsea. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1.77. W przypadku ewentualnej wygranej Crystal Palace jest to nawet 4.60. Kursy na remis wahają się z kolei między 3.75 a 3.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Crystal Palace – Chelsea, przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson, Munoz, Andersen, Guehi, Mitchell, Lerma, Richards, Hughes, Ayew, Mateta, Schlupp

Chelsea: Petrović, Gusto, Disasi, Silva, Chilwell, Caicedo, Fernandez, Gallagher, Palmer, Nkunku, Jackson

Crystal Palace – Chelsea, transmisja

Poniedziałkowy mecz 24. kolejki Premier League pomiędzy Crystal Palace a Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

