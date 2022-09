Crystal Palace – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Crystal Palace – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. Graham Potter wreszcie poprowadzi swoje pierwsze spotkanie w Premier League jako szkoleniowiec Chelsea. 47-letni Anglik zastąpił niespodziewanie zwolnionego Thomasa Tuchela. Czy „The Blues” pod wodzą nowego trenera poradzą sobie z „The Eagles”?

Crystal Palace – Chelsea, typy i przewidywania

Premier League wraca po przerwie reprezentacyjnej i odwołanych meczach na znak szacunku dla Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II, która była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Przed nami derby Londynu, w których zmierzą się Crystal Palace oraz Chelsea. Zarówno „Orły”, jak i „The Blues” chcieliby wrócić na właściwe tory i zacząć regularnie punktować. Dodatkowym smaczkiem tego spotkania jest debiut Grahama Pottera na stanowisku trenera Chelsea w angielskiej ekstraklasie. 47-letni Anglik poprowadził już ekipę ze Stamford Bridge w Lidze Mistrzów, a tam w starciu z Salzburgiem padł remis 1:1.

Graham Potter miał sporo czasu na zapoznanie się ze swoimi nowymi podopiecznymi i w sobotę powinniśmy już zobaczyć jakieś efekty jego pracy. Brighton pod wodzą 47-latka naprawdę zrobiło spory postęp, a sezon 2021/2022 zakończyło na dziewiątym miejscu. Teraz Graham Potter postara się wprowadzić swoją filozofię do Chelsea, a Crystal Palace to idealny rywal na początek tej przygody, bowiem „The Blues” zazwyczaj radzą sobie z „Orłami” w derbach Londynu. Nasz typ – zwycięstwo Chelsea.

Crystal Palace – Chelsea, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o gości, to dotychczas kontuzjowani Edouard Mendy oraz Christian Pulisić są gotowi do gry, natomiast N’Golo Kante, który wrócił już do treningów, raczej nie będzie za bardzo eksploatowany przez Grahama Pottera. Po stronie gospodarzy na boisku nie należy się spodziewać Jacka Butlanda, Nathana Fergusona, Jamesa McArthura i Jamesa Tomkinsa.

Crystal Palace – Chelsea, ostatnie wyniki

Oba zespoły nie są obecnie w najlepszej formie – Crystal Palace w ostatnich trzech meczach w ramach Premier League zanotowało dwa remisy i porażkę, natomiast Chelsea przegrała raz z Southampton i odniosła dwa zwycięstwa przeciwko West Hamowi United oraz Leicester City, zdecydowanie gorzej wypadając w europejskich pucharach. Podopieczni Patricka Vieiry w ligowej tabeli są tuż nad strefą spadkową, a drużyna ze Stamford Bridge póki co zajmuje siódme miejsce, co na pewno nie satysfakcjonuje kibiców „The Blues”, którzy jeszcze niedawno cieszyli się z triumfu w Lidze Mistrzów.

Chelsea ostatni mecz rozegrała dwa tygodnie temu. Było to spotkanie w LM pomiędzy londyńczykami a Salzburgiem, w którym padł remis 1:1. Nie był to udany debiut Grahama Pottera, który chciałby zmazać tę plamę w swoim premierowym meczu w Premier League jako trener „The Blues”. Co ciekawe, londyński klub obecnie plasuje się na ostatniej lokacie w swojej grupie w Champions League, gdzie oprócz austriackiej ekipy mierzy się z Milanem oraz Dinamem Zagrzeb.

Crystal Palace – Chelsea, historia

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Chelsea ma patent na Crystal Palace. Zespół na co dzień rozgrywający swoje spotkania na Stamford Bridge wygrał dziesięć ostatnich meczów przeciwko „Orłom”. W ubiegłym sezonie Premier League oba spotkania pomiędzy tymi drużynami zakończyły się zwycięstwami Chelsea (1:0 i 3:0). Londyńskie kluby ostatnio mierzyły się w połowie kwietnia w ramach półfinału Pucharu Anglii, gdzie padł wynik 2:0 dla „Niebieskich”.

Crystal Palace – Chelsea, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu na Selhurst Park są rzecz jasna goście. Kurs na wygraną Chelsea wynosi ponad 1.80, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 4.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten mecz, warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Crystal Palace – Chelsea, przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Mateta, Zaha

Chelsea: Mendy; Fofana, Silva, Cucurella; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Aubameyang, Sterling

Crystal Palace – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Selhurst Park w sobotę 1 października o godzinie 16:00.

