Crystal Palace – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2023)

Mecz Crystal Palace – Brighton będzie jednym z kilku, które rozpoczną się o godzinie 16:00 w 23. kolejce Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Brighton 3.80 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2023 18:36 .

Crystal Palace – Brighton, typy i przewidywania

Faworyt bukmacherów do wygranej w sobotniej potyczce to Brighton. To w pełni zrozumiały typ, ponieważ Mewy są silniejszą i lepiej punktującą drużyną. Crystal Palace jest zaś w dołku formy, który naszym zdaniem nie skończy się w najbliższej ligowej potyczce. Stąd też stawiamy na triumf przyjezdnych.

Crystal Palace – Brighton, sytuacja kadrowa

Patrick Vieira nie będzie miał do dyspozycji trzech podopiecznych. Kontuzjowani są: Nathan Ferguson, James McArthur, a także Wilfried Zaha. Graham Potter przy ustalaniu składu musi pominąć dwa nazwiska. Problemy zdrowotne mają Jakub Moder i Levi Colwill.

Crystal Palace – Brighton, ostatnie wyniki

Minione tygodnie nie są łatwe dla Crystal Palace. Orły pożegnały się z Pucharem Anglii po porażce z Southampton. Później wcale nie było łatwiej. Londyńczycy zostali pokonani przez Chelsea oraz Manchester United. Patric Vieira i spółka zapunktowali natomiast przeciwko Newcastle oraz w zaległej potyczce z Manchesterem United.

Kapitalnie spisuje się natomiast Brighton. Mewy mogą pochwalić się dwukrotnym ograniem Liverpoolu. Jedno z tych zwycięstw miało miejsce w Premier League. Druga potyczka odbyła się zaś w Pucharze Anglii. Ostatnio podopieczni Roberto De Zerbiego pokonali natomiast Bournemouth, dzięki czemu są szóstą drużyną angielskiej elity.

Crystal Palace – Brighton, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą ponad rok temu. Wówczas na obiekcie Brighton padł remis 1:1. Taki sam rezultat zdarzył się wcześniej, gdy gospodarzem było Crystal Palace.

Crystal Palace – Brighton, kursy bukmacherów

Crystal Palace – Brighton, przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Doucoure, Hughes; Ayew, Eze, Schlupp; Edouard

Brighton: Sanchez; Lamptey, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; March, Gross, Mitoma; Welbeck

Crystal Palace – Brighton, kto wygra mecz?

Crystal Palace – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 11 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Michael Oliver. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay. Ten pojedynek możecie również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

