Cracovia - Zagłębie Lubin: typy na mecz 32. kolejki Ekstraklasy. Miedziowi wciąż nie zapewnili sobie utrzymania w elicie, co mogą uczynić urywając punkty w najbliższym ligowym spotkaniu. W sobotę zagrają w Krakowie z Pasami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Zagłębie Lubin 2.37 3.50 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 17:47 .

Cracovia – Zagłębie, typy i przewidywania

Cracovia zajmuje stabilne siódme miejsce i liczy na zakończenie sezonu w górnej połowie tabeli. Wyjazd do Poznania w poprzedniej kolejce skutecznie wybił jej z głowy walkę o europejskie puchary, gdyż Lech wygrał z nią aż 3-0. W najbliższą sobotę Pasy zmierzą się przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin, które nie zapewniło sobie jeszcze utrzymania w Ekstraklasie. Wiele wskazuje jednak na to, że ekipa Waldemara Fornalika ostatecznie pozostanie w elicie, gdyż zdołała uciec zagrożonemu Śląskowi Wrocław na kilka punktów. Kuba Olkiewicz przewiduje, że Cracovia utrzyma dobrą passę na własnym obiekcie i ogra Miedziowych.

Zagłębie będzie zdeterminowane, aby w sobotę przyklepać utrzymanie w Ekstraklasie. Spodziewamy się, że przynajmniej raz trafi do siatki. Nasz typ – Zagłębie strzeli gola.

Cracovia – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Z najbliższego meczu wyłączeni są kontuzjowani Kamil Pestka i Hebo Rasmussen. W ekipie Zagłębia Lubin nie słychać o jakichkolwiek wymuszonych absencjach.

Cracovia – Zagłębie, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Cracovia doznała bolesnej porażki w Poznaniu, gdzie Lech strzelił jej trzy bramki. Wcześniej Pasy podzieliły się punktami z Miedzią Legnica (1-1), a także ograły Lechię Gdańsk (2-1) i Radomiaka Radom (3-0). Na własnym obiekcie podopieczni Jacka Zielińskiego w 2023 roku nie doznali żadnej porażki.

Ostatnie tygodnie wreszcie wlały w szeregi Zagłębia Lubin nieco więcej optymizmu. Miedziowi wygrali dwa kolejne spotkania, najpierw pokonując Widzew Łódź (2-0), a później także Lechię Gdańsk (3-1). Zakończyli tym samym serię bez wygranej, która trwała od 6 marca.

Cracovia – Zagłębie, historia

Poprzedni mecz tych drużyn rozegrany został w 15. kolejce Ekstraklasy. W Lubinie lepsza okazała się Cracovia, która wygrała 2-0 po golach Benjamina Kallmana oraz Patryka Makucha. Miedziowi po raz ostatni pokonali Pasy w lutym 2021 roku.

Cracovia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Za faworyta sobotniego spotkania uznawana jest Cracovia. Kursy na jej zwycięstwo wahają się między 2,14 a 2,37. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Lubin jest to nawet aż 3,45. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera BETFAN. Aby uzyskać bonus od depozytu 200% do 300 zł, wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Cracovia – Zagłębie, przewidywane składy

Cracovia – Zagłębie, transmisja meczu

Spotkanie 32. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Zagłębiem Lubin rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30. Transmisję z tej rywalizacji poprowadzi CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje możliwość obejrzenia mecz także w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

