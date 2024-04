Cracovia – ŁKS: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2024)

Cracovia - ŁKS: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Bardzo interesująco zapowiada się starcie na stadionie przy Kałuży. Według niektórych głosów to może być potyczka o przysłowiowe sześć punktów, mając na względzie to, jak dużą wagę ma ta rywalizacja. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2024 22:16 .

Cracovia – ŁKS, typy na mecz i przewidywania

Cracovia i ŁKS to drużyny, które w tym sezonie są zaangażowane w grę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Dzisiaj obie ekipy dzieli różnica 11 punktów. Czerwoną latarnią rozgrywek jest beniaminek rozgrywek. Z kolei krakowianie zadomowili się na 14. pozycji. Obie drużyny przystąpią do potyczki po porażkach, co sprawia, że determinacja w obu ekipach w sprawie powrotu na zwycięski szlak, będzie duża. Tymczasem w sześciu z ostatnich 10 meczów, w których łodzianie grali w roli gościa, to obie ekipy zdobywały bramki. Tym samym można rozważyć wariant z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Cracovia – ŁKS, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach ekipy z Krakowa nie będą mogli wystąpić: Matias Hebo Rasmussen, Kacper Śmiglewski oraz Jakub Jugas. Z kolei w szeregach Rycerzy Wiosny zabraknie Adriana Louveau.

Cracovia – ŁKS, ostatnie wyniki

Ekipa z Krakowa jest od sześciu spotkań bez wygranej, notując w nich cztery remisy i dwie porażki. W poprzedniej kolejce Cracovia przegrała z Pogonią Szczecin (1:3).

Zespół z Łodzi ma natomiast za sobą lekcję piłki nożnej otrzymaną od Jagiellonii Białystok (0:6). Z kolei przed reprezentacyjną przerwą ŁKS podzielił się punktami w starciu z Rakowem Częstochowa (1:1).

Cracovia – ŁKS, historia

Dwa gole padły w meczu, który odbył się we wrześniu minionego roku. Wówczas górą była Cracovia (2:0). Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, to trzykrotnie lepsi byli łodzianie i trzy razy górą była ekipa z Krakowa.

Cracovia – ŁKS, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na zwycięstwo Cracovii kształtuje się w wysokości 1.47-1.50. Opcję na remis wyceniono na 4.20-4.50. Z kolei rozwiązanie ze zwycięstwem ŁKS-u oszacowano na 6.00-6.50. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Cracovia – ŁKS, przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Olafsson, Skovgaard, Bitri, Hoskonen, Kakabadze, Rakoczy, Sokołowski, Atanasov, Majgaard, Kallman

ŁKS: Bobek – Głowacki, Mammadov, Gulen, Dankowski, Letniowski, Mokrzycki, Balić, Ramirez, Młynarczyk, Tejan.

Cracovia – ŁKS, typ kibiców

Cracovia – ŁKS, transmisja meczu

W piątkowym spotkaniu 27. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzą się ze sobą Cracovia i ŁKS. Spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport i CANAL+ Family. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

