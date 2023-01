Cracovia – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (30.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Na zakończenie 18. kolejki Ekstraklasy Cracovia podejmie w poniedziałek przed własną publicznością zespół Górnika Zabrze. Jesień w przypadku obu ekip była dość przeciętna, choć w nieco lepszej sytuacji znajdują się podopieczni Jacka Zielińskiego. Kto lepiej wejdzie w rundę wiosenną? Początek meczu o godzinie 19. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Górnik Zabrze 2.26 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2023 19:10 .

Cracovia – Górnik, typy i przewidywania

Cracovia fenomenalnie rozpoczęła obecny sezon, lecz z biegiem tygodni nie potrafiła utrzymać wysokiej dyspozycji. Ostatecznie udało jej się jesienią utrzymać miejsce w górnej połowie tabeli, co jest dobrym prognostykiem przed startem rundy wiosennej. Na zakończenie 18. kolejki Ekstraklasy “Pasy” zagrają przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Oba zespoły miały do tej pory problem z regularnością, dlatego koniecznie chcą rozpocząć ligowe zmagania od zwycięstwa. Mając na uwadze, że tuż po powrocie ligowych rozgrywek zespoły są nastawione przede wszystkim na zdobycie punktów, Kuba Olkiewicz spodziewa się skupieniu na defensywie i niewielu bramek.

Jakub Betfan 1,80 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Cracovia jesienią większość punktów zdobyła przed własną publicznością. Prognozujemy, że przewaga własnego boiska wpłynie na korzystny wynik dla gospodarzy. Nasz typ – wygrana Cracovii.

Betfan 2,24 Cracovia wygra Zagraj!

Cracovia – Górnik, sytuacja kadrowa

Cracovia pozyskała zimą trzech zawodników. Jej szeregi wzmocnili pomocnik Jani Atanasov, obrońca Arttu Hoskonen oraz skrzydłowy Mateusz Bochnak. W poniedziałek gospodarze nie będą mogli skorzystać jedynie z kontuzjowanego Kamila Pestki. Górnik Zabrze nie dokonał natomiast żadnych ruchów na rynku transferowym. Jedyną absencją w szeregach gości jest ta Rafała Janickiego.

Cracovia – Górnik, ostatnie wyniki

Cracovia ma za sobą siedem zimowych meczów towarzyskich. Udało jej się wygrać z Sigmą Ołomuniec (2-1), Tatranem Mikulas (4-1) oraz Banską Bystrica (1-0). Porażką “Pasów” zakończyły się natomiast spotkania z Banikiem Ostrava (0-2), Rostosckiem (0-6) i Podbrezovą (3-4).

W trakcie zimowej przerwy Górnik Zabrze zmierzył się z kilkoma polskimi zespołami. Pokonał Odrę Opole (4-1), Podbeskidzie Bielsko-Biała (1-0) i Miedź Legnica (3-1). Zabrzanie ograli również RW Essen (3-1) i Aachen (2-1), zaś jedyną porażkę ponieśli przeciwko CSKA Sofia (2-3).

Cracovia – Górnik, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w pierwszej kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Zabrzu padł wynik 2-0 dla gości, którzy zwyciężyli dzięki trafieniom Floriana Loshaja oraz Michała Rakoczego. Z ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań dwukrotnie wygrywał Górnik Zabrze, dwukrotnie Cracovia a raz padał remis.

Cracovia – Górnik, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Cracovia. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2,25. W przypadku wygranej Lechii Gdańsk waha się on między 3,35 a 3,45. Przy okazji tej rywalizacji warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Cracovia – Górnik, przewidywane składy

Cracovia – Górnik, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Cracovii 0% Remis 0% Wygrana Górnika Zabrze 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Cracovii

Remis

Wygrana Górnika Zabrze

Cracovia – Górnik, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 18. kolejki Ekstraklasy między Cracovią a Górnikiem Zabrze rozpocznie się o godzinie 19. Telewizyjną transmisję można śledzić w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin