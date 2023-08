Imago Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Jedną z najciekawiej zapowiadających się walk na Clout MMA 1 jest starcie Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajto

Bukmacherzy nie dają Hajcie zbyt wielkich szans na zwycięstwo

Sprawdźcie czego się spodziewać i co warto stawiać w walce Bartman – Hajto

Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto walka na Clout MMA 1

Udział w galach freakfightowych to niemal zawsze potężny zastrzyk gotówki dla zawodników. Walki influencerów, celebrytów i sportowców cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Ku zaskoczeniu kibiców zaproszenie do udziału w gali Clout MMA 1 postanowili przyjąć Zbigniew Bartman i Tomasz Hajto. Panowie zmierzą się w co-main evencie.

Podczas gdy Bartman jeszcze do niedawna pozostawał aktywnym siatkarzem, Tomasz Hajto od wielu lat z profesjonalnym uprawianiem sportu do czynienia nie miał. Z tego chociażby względu bukmacherzy spodziewają się, że dużo młodszy i dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi Bartman pokona rywala już w 1. rundzie.

Obaj panowie darzą się sympatią, co nie zdarza się zbyt często w przypadku rywalizujących na gali freakfightowej zawodników. Podczas konferencji prasowej dopisywał im humor, jednak po wejściu do oktagonu ich nastawienie może ulec drastycznej zmianie.

Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto, typy bukmacherskie

Zbigniew Bartman jest zawodnikiem dużo młodszym, a profesjonalną karierę siatkarską zakończył dopiero w lipcu 2023 roku. Tomasz Hajto natomiast już 12 lat temu zawiesił buty na kołku, tak więc trudno oczekiwać, żeby był w podobnej formie fizycznej, co mierzący blisko 2 metry wzrostu Bartman. Niewiele przemawia za tym, że Hajto będzie w stanie nawiązać choćby rywalizację z byłym reprezentantem Polski w siatkówce. Nasz typ: Liczba rozpoczętych rund Poniżej 1.5 z kursem 1.45.

Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach oferowanych przez Fortunę na walkę Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto jest kolosalna. Typ na zwycięstwo Bartmana to zaledwie 1.07. Kurs na wygraną Hajty to natomiast już 5.66.

Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto, transmisja

Gala Clout MMA 1, na której zmierzą się Zbigniew Bartman i Tomasz Hajto odbędzie się 5 sierpnia w sobotę na warszawskim Torwarze. Początek wydarzenia został zaplanowany na godzinę 19:00. Transmisja dostępna będzie jedynie za pośrednictwem systemu pay per view. Cena za najtańszy dostęp wynosi 34,99 zł.

Gdzie obstawiać walkę Bartman – Hajto?

Walkę Bartman – Hajto, jak i inne wydarzenia na gali Clout MMA 1 możesz obstawiać jedynie w Fortunie.

