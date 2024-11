Chrobry Głogów – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Chrobry – Wisła, typy i przewidywania

Wisła jest wyraźnym faworytem sobotniego spotkania. Podopieczni Mariusza Jopa starają się konsekwentnie odrabiać straty do czołówki, a mecz z Chrobrym jest dobrą okazją do zmniejszenia straty o kolejne trzy punkty. Jeżeli Biała Gwiazda zagra na swoim normalnym poziomie to nie powinna mieć problemów z wywiezieniem z Głogowa kompletu punktów. Nie może jednak pozwolić sobie na zlekceważenie rywala, z którym już dwukrotnie przegrała w ostatnich sezonach. Ja w tym meczu spodziewam się również sporej liczby bramek. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Chrobry – Wisła, ostatnie wyniki

Chrobry do sobotniego spotkania przystąpi znajdując się w strefie spadkowej, na 16. miejscu. W tym sezonie odniosła tylko trzy zwycięstwa w 15 rozegranych spotkaniach. Ostatnich tygodni również nie może zaliczyć do udanych. W sześciu ostatnich ligowych meczach zdobyła tylko cztery punkty. Ostatnie dwie kolejki to porażki z Wartą Poznań (0:1) i Ruchem Chorzów (0:5).

Odrabiająca zaległości Wisła Kraków stanie w sobotę przed szansą zrównania się punktami z szóstym w tabeli ŁKS-em Łódź. Przed tygodniem wiślacy efektownie 5:1 pokonali na wyjeździe Stal Stalową Wolę. Wcześniej grali ze zmiennym skutkiem, czego potwierdzeniem są cztery punkty w trzech meczach. Drużyna Mariusza Jopa potrafiła pokonać na wyjeździe 3:1 Wisłę Płock, ale także tracić punkty z Górnikiem Łęczna (0:1) i GKS-em Tychy (0:0).

Reklama

Chrobry – Wisła, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w dwóch ostatnich sezonach. Bilans tych spotkań niespodziewanie jest korzystny dla Chrobrego, który wygrał oba mecze przed własną publicznością (2:1 w sezonie 2022/23 i 3:2 w sezonie 2023/24). Mecze w Krakowie kończyły się wygraną Wisły 4:1 i remisem 1:1.

Chrobry – Wisła, kursy bukmacherskie

Forma obu zespołów sprawia, że za zdecydowanego faworyta sobotniego meczu uznawana jest Wisła. Rozważając typ na wygraną Wisły w Głogowie można w Betclic liczyć na kurs 1.40. Z kolei kurs na wygraną gospodarzy wynosi 6.20. Warto również pamiętać o ofercie Betclic w postaci gry bez podatku, dzięku czemu każda wygrana jest wyższa. Aby skorzystać z tej oferty należy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Chrobry Głogów Wisła Kraków 6.20 4.60 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chrobry – Wisła, przewidywane składy

Trener Wisły Mariusz Jop będzie zmuszony do dokonania zmian w składzie w porównaniu do ostatniego meczu w Stalowej Woli. Za kartki pauzować muszą Tamas Kiss i Olivier Sukiennicki. Z powodu kontuzji nie zagra także Joseph Colley. Do dyspozycji szkoleniowca nie będzie również Kacper Duda, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji. Gotowy do gry jest z kolei Marc Carbo, który ostatnio narzekał na problemy zdrowotne.

Chrobry: Arndt – Tupaj, Zarówny, Szarek, Marcinkowski, Hanc – Szwedzik, Mucha, Mandrysz, Tabić – Lewandowski

Wisła Kraków: Letkiewicz – Kiakos, Biedrzycki, Uryga, Mikulec – Baena, Carbo, Igbekeme, Alfaro – Rodado – Zwoliński

Chrobry – Wisła, kto wygra?

Jak zakończy się sobotni mecz Betclic 1. Ligi? wygraną Chrobrego

remisem

wygraną Wisły wygraną Chrobrego

remisem

wygraną Wisły 0 Votes

Chrobry – Wisła, transmisja meczu

Mecz Chrobry – Wisła odbędzie się w sobotę (16 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale TVP3. Rywalizację będzie można śledzić również w usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.