Chrobry – GKS Tychy, typy i przewidywania

GKS Tychy po niezłym poprzednim sezonie ostrzy sobie zęby na awans do Ekstraklasy. Lepiej chce poradzić sobie także Chrobry Głogów, który dość długo drżał o utrzymanie w rozgrywkach pierwszoligowych. Żadna z tych drużyn nie zaliczyła jednak przesadnie udanego startu sezonu 2024/2025. W dorobku mają po trzy punkty, a w piątek zagrają między sobą. Na papierze faworytem daje się być GKS Tychy, który dysponuje większą jakością w składzie. Dotychczasowe mecze nie sugerują jednak, aby zawodnicy Dariusza Banasika znajdowali się w swojej optymalnej dyspozycji. O Chrobrym można natomiast powiedzieć, że ma dość dziurawą defensywę, o czym świadczy strata aż siedmiu bramek w zaledwie trzech kolejkach. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Chrobry – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Chrobry Głogów w pierwszej kolejce zaliczył cenną wygraną nad beniaminkiem – Pogonią Siedlce (2-1). Jak się okazuje, były to jedyne punkty zdobyte przez ten zespół dotychczas. Później przytrafiły się dwie porażki z faworyzowanymi rywalami, typowanymi do walki o awans do Ekstraklasy – Termalicą (0-4) oraz Wisłą Płock (1-2).

GKS Tychy rozpoczął ligowy sezon poniżej oczekiwań. W trzech kolejkach zdobył trzy punkty, nie wygrywając ani jednego spotkania. Remisami zakończyły się starcia z Miedzią Legnica (2-2), Kotwicą Kołobrzeg (0-0) oraz Wartą Poznań (1-1). Ekipa Dariusza Banasika była bliska zainkasowania kompletu punktów w rywalizacji z Wartą, lecz ta doprowadziła do wyrównania w samej końcówce.

Chrobry – GKS Tychy, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny, podobnie jak teraz, rywalizowały na poziomie pierwszoligowym. Co ciekawe, w obu ligowych meczach lepszy okazał się Chrobry Głogów, którzy zakończył rozgrywki na niższej lokacie. Przed własną publicznością GKS Tychy przegrał 1-2, a jesienią takim samym rezultatem Chrobry wygrał na swoim terenie. Po raz ostatni GKS Tychy ograł Chrobrego w 2021 roku.

Chrobry – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta piątkowego meczu. Ich zdaniem nieco większe szanse na trzy punkty mają goście. Kurs na zwycięstwo GKS-u Tychy wynosi 2.29. W przypadku ewentualnej wygranej Chrobrego Głogów jest to natomiast 2.76. Kurs na remis wynosi z kolei 3.22. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Chrobry – GKS Tychy, kto wygra?

Chrobry – GKS Tychy, transmisja meczu

Piątkowy mecz 4. kolejki I Ligi pomiędzy Chrobrym Głogów a GKS-em Tychy rozpocznie się o godzinie 18:00. Nie odbędzie się telewizyjna transmisja, natomiast to starcie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

