Chojniczanka – ŁKS: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

W ten weekend rozgrywa się 8. kolejka Fortuna 1 Ligi. W sobotę walczący o pozycję lidera tabeli ŁKS Łódź zagra na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice, którą czeka trudny bój o utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Faworyt może być zatem tylko jeden. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Chojniczanka ŁKS Łódź 3.20 3.30 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 08:24 .

Chojniczanka – ŁKS, typy i przewidywania

Po falstarcie na inaugurację sezonu ŁKS Łódź złapał bardzo dobrą passę i zanotował cztery kolejne ligowe zwycięstwa. Aktualnie znajduje się na drugiej pozycji, tracąc do liderującej Wisły Kraków zaledwie punkt. Łodzianie chcą w tej kampanii włączyć się do walki o bezpośredni awans do Ekstraklasy, a przy tym konieczne jest pokonywanie niżej notowanych rywali. Właśnie za takiego można określić ich sobotnich przeciwników. Chojniczanka Chojnice punktuje przeciętnie i zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową. Spodziewamy się, że naładowany pozytywną energią ŁKS pokaże swoją dominację również w nadchodzącym spotkaniu. Nasz typ – wygrana ŁKS.

Typy na Chojniczanka – ŁKS

ŁKS Łódź wygrał 5 z 7 ostatnich meczów – wygrana ŁKS – kurs 2,35 od Fuksiarz

Chojniczanka strzeliła pierwszego gola w 6 z 10 ostatnich meczów u siebie – pierwszy gol Chojniczanki – kurs 2,10 od Fuksiarz

W 9 z 10 ostatnich wyjazdowych meczów z udziałem ŁKS-u padło mniej niż 3,5 gola – mniej niż 3,5 gola – kurs 1,27 od Fuksiarz

Chojniczanka – ŁKS, ostatnie wyniki

Chojniczanka w miniony weekend zakończyła serię sześciu kolejnych spotkań bez zwycięstwa i pokonała na własnym terenie zespół Górnika Łęczna 2-1. Wcześniej remisowała z Ruchem Chorzów (1-1) oraz Stalą Rzeszów (1-1), a także przegrywała z Puszczą Niepołomice (2-3) i Chrobrym Głogów (0-2). Ekipa z Chojnic ma na swoim koncie sześć punktów, przez co zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową.

Łodzianie radzą sobie zdecydowanie lepiej. Z ostatnich sześciu spotkań wygrywali pięciokrotnie, a ulegli jedynie Stali Rzeszów (0-1). W minionym tygodniu ŁKS pokonał 2-0 Ruch Chorzów w meczu na szczycie, pokazując swój ogromny potencjał. Do liderującej Wisły Kraków traci zaledwie punkt, dlatego w przypadku sobotniego zwycięstwa może wskoczyć na sam szczyt ligowej tabeli.

Chojniczanka – ostatnie 5 meczów 19.08.2022 Chojniczanka – Górnik Łęczna 2:1 (1 Liga)

15.08.2022 Ruch Chorzów – Chojniczanka 1:1 (1 Liga)

11.08.2022 Chojniczanka – Stal Rzeszów 1:1 (1 Liga)

07.08.2022 Puszcza – Chojniczanka 3:2 (1 Liga)

31.07.2022 Chojniczanka – Chrobry Głogów 0-2 (1 Liga) ŁKS – ostatnie 5 meczów 19.08.2022 ŁKS – Ruch Chorzów 2:0 (1 Liga)

14.08.2022 Stal Rzeszów – ŁKS 1:0 (1 Liga)

10.08.2022 ŁKS – Puszcza 2:0 (1 Liga)

06.08.2022 Chrobry Głogów – ŁKS 2:3 (1 Liga)

30.07.2022 ŁKS – Skra Częstochowa 2:1 (1 Liga)

Chojniczanka – ŁKS, historia

Z uwagi na to, że Chojniczanka dopiero co wróciła do pierwszoligowej stawki, ostatni bezpośredni mecz między tymi zespołami odbył się w sezonie 2018/2019. Wówczas dwukrotnie górą wychodził ŁKS Łódź, który jesienią wygrał 2-1, zaś wiosną 2-0.

Chojniczanka – ŁKS, spotkania bezpośrednie (H2H)

11.05.2019 1 Liga ŁKS 2:0 Chojniczanka 28.10.2018 1 Liga Chojniczanka 1:2 ŁKS

Chojniczanka – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów, co nie może nikogo dziwić, są goście. Kurs na zwycięstwo ŁKS-u wynosi około 2,35. Sobotnia wygrana Chojniczanki byłaby natomiast sporą niespodzianką, bowiem kurs bukmachera Fortuna na taki rezultat wynosi aż 3,20.

Chojniczanka – ŁKS, przewidywane składy

Chojniczanka: Kuchta, Grolik, Bartosiak, Kasperowicz, Drewniak, van Huffel, Kalinkowski, Mazek, Ryczkowski, Mikołajczak, Tuszyński

ŁKS Łódź: Arndt, Dankowski, Dąbrowski, Monsalve, Koprowski, Lorenc, Kowalczyk, Kort, Pirulo, Biel, Balongo

Chojniczanka – ŁKS, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Chojniczanką a ŁKS-em nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Będzie je można obejrzeć natomiast na platformie Polsat Box Go. Tymczasem bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można korzystać z pakietu sportowego w tej usłudze przez 30 dni za darmo. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki.

