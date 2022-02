Pressfocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Lada moment wystartuje finał Klubowych Mistrzostw Świata. O miano najlepszej drużyny na całej planecie zawalczą Chelsea i Palmeiras. Meksykański zespół zdecydowanie lepiej zaprezentował się w poprzedniej rundzie, jednak to The Blues mają w kadrze zdecydowanie lepszych zawodników. Kto sięgnie po pierwsze trofeum w 2022 r.? Sprawdź nasz typ, historię spotkań obu drużyn czy kursy bukmacherskie na te spotkanie.



Chelsea FC Klubowe Mistrzostwa Świata

12.02.2022 17:30 Mohammed Bin Zayed Stadium

Palmeiras

Chelsea – Palmeiras, typy i przewidywania

W KMŚ rzadko kiedy, zespoły z Europy demonstrują pokaz siły. Tak też jest i tym razem. W poprzednim meczu Chelsea miała wielkie problemy, aby zdominować rywala, więc Palmeiras postara się zaryzykować.

Z racji na finał ten mecz może przypominać taktyczne szachy. Zapewne więcej szaleństwa zaprezentują Meksykanie, natomiast londyńczycy skupią się na ostatecznym zwycięstwie. Faworyt jest jeden, ale nasza redakcja postawi na bramki z obu stron.

Chelsea – Palmeiras, sytuacja kadrowa

W kadrze meczowej Chelsea na pewno zabraknie Chilwella, Loftusa-Cheeka i Reece’a Jamesa. Z Pucharu Narodów Afryki wrócił już Edouard Mendy, ale między słupkami powinien stanąć Kepa.

Palmeiras do sobotniego starcia prawdopodobnie przystąpi w takim samym składzie, jak do półfinałowego pojedynku z Al-Ahly.

Chelsea – Palmeiras, ostatnie spotkania

Chelsea zjawiła się w Abu Dhabi po ważnym triufmie w derbach Londynu, pokonując Tottenham (2:0). Do tego dołożyli jeszcze awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii, dzięki wygranej nad Plymouth (2:1). Tymczasem w półfinale KMŚ The Blues nie byli sobą. Do przerwy deklasowali Al-Hilal, ale w drugiej części meczu niewiele brakowało, aby doszło do niespodzianki.

Natomiast Palmeiras od dłuższego czasu kontynuuję serie meczów bez porażki. Ostatni raz Meksykaninie uznali wyższość rywala wczesną jesienią. Co więcej od tamtej pory tylko raz zdarzyło się, żeby gości nie wpakowali piłki do siatki. W poprzedniej fazie turnieju Palmeiras nie dał żadnych szans Al-Ahly (2:0).

Chelsea – Palmeiras, historia

Dla obu ekip będzie to dopiero pierwszy pojedynek w historii.

Chelsea – Palmeiras, kursy bukmacherskie

Chelsea – Palmeiras, przewidywane składy

Chelsea: Kepa – Rudiger, Silva, Christensen, Alonso, Azpilicueta – Jorginho, Kante, Ziyeh, Pulisic – Lukaku

Palmeiras: Weverton – Piquerez, Gomez, Luan, Rocha – Dudu, Ze Rafael, Gustavo, Veiga, Danilo – Rony

Chelsea – Palmeiras, transmisja meczu

Finałowej rywalizacji Klubowych Mistrzostw Świata niestety nie obejrzymy “na żywo” w żadnej polskiej telewizji.

