Chelsea – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2024)

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea Leeds Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2024 10:04 .

Chelsea – Leeds, typy i przewidywania

Chelsea przystąpi do 1/8 finału Pucharu Anglii po porażce z Liverpoolem w finale Pucharu Ligi Angielskiej. The Blues mogą bardzo żałować przegranego spotkania, bo z przebiegu meczu mieli wiele szans na odniesienie zwycięstwa. Jednak w decydujących momentach zawiodła skuteczność. Teraz czas na walkę o kolejne trofeum.

W meczu z Leeds drużyna Mauricio Pochettino nie powinna mieć dużych problemów. Chelsea wygląda w ostatnim czasie naprawdę dobrze i tylko niepewna defensywa może wprowadzić trochę nerwowości. Właśnie z tego powodu proponuję typ: obie drużyny strzelą gola.

STS 1.76 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Chelsea – Leeds, ostatnie wyniki

Jak już wspomniano, Chelsea przegrała ostatnio z Liverpoolem 0:1 po dogrywce w finale EFL Cup. Natomiast wcześniej The Blues zaliczyli trzy mecze bez porażki, remisując 1:1 z Man City i pokonując 3:2 Crystal Palace oraz 3:1 Aston Villę.

Z kolei Leeds w Championship ma serię pięciu zwycięstw z rzędu, wygrywając 3:1 z Leicester, 2:0 z Plymouth, 4:0 ze Swansea, 3:0 z Rotherham i 1:0 z Bristol City.

Chelsea – Leeds, historia

W pięciu ostatnich meczach bezpośrednich częściej wygrywała Chelsea. The Blues odnieśli trzy zwycięstwa, zaś Leeds wygrało raz. W pozostałym spotkaniu padł remis 0:0.

Chelsea – Leeds, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny rezultat, niż awans Chelsea. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi około 1.52. W przypadku ewentualnej wygranej Leeds United jest to nawet aż 6.63. Kurs na remis waha się między 4.40 a 4.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Wykorzystując kod do STS GOAL, będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea – Leeds, przewidywane składy

Chelsea:

Sanchez; Gusto, Gilchrist, Chalobah, Colwill; Gallagher, Fernandez; Madueke, Palmer, Mudryk; Sterling

Leeds United:

Meslier; Roberts, Ampadu, Cooper, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Gray, Anthony; Piroe

Chelsea – Leeds, kto wygra?

Kto awansuje do ćwierćfinału FA Cup? Chelsea 0% Leeds 100% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Chelsea

Leeds

Chelsea – Leeds, transmisja

Wtorkowy mecz 1/8 finału Pucharu Anglii między Chelsea a Leeds United rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 4.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.