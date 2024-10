Chelsea – Gent: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2024)

Chelsea – Gent: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Londyńczycy są jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy czwartek, 3 października o godzinie 21:00.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea Gent Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 14:31 .

Chelsea – Gent, typy i przewidywania

Startujemy z nową edycją Ligi Konferencji, która podobnie jak Liga Mistrzów oraz Liga Europy, zostanie rozegrane w odświeżonym formacie. Chelsea zmierzy się na własnym stadionie z Gentem w meczu 1. kolejki tych rozgrywek.

Podopieczni Enzo Mareski bez wątpienia są jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu w UEFA Conference League. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy czwartek, 3 października o godzinie 21:00.

Christopher Nkunku w tym sezonie już 6 razy trafił do siatki rywali, a był też skuteczny w eliminacjach do Ligi Konferencji. Uważam, że jeśli francuski napastnik zagra w pierwszym składzie, to może jutro strzelić gola. Mój typ: Christopher Nkunku zdobędzie bramkę.

Ernest Superbet 2.05 Gol Nkunku Przejdź do Superbet

Chelsea – Gent, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Reece’a Jamesa oraz Omariego Kellymana. Jeśli chodzi o drużynę gości, to zabraknie Aime Omgby, Andrew Hjulsagera oraz Svena Kumsa.

Kontuzje Chelsea Zawodnik Powrót Reece James Uraz ścięgna udowego Koniec października 2024 Armando Broja Uraz ścięgna Achillesa Połowa października 2024

Kontuzje i zawieszenia Gent Zawodnik Powrót Aimé Omgba Nieznany Niepewny Andrew Hjulsager Nieznany Niepewny Sven Kums Kontuzja łydki Kilka dni

Chelsea – Gent, ostatnie wyniki

Londyńczycy wygrali u siebie z Brighton & Hove Albion (4:2) w ostatniej kolejce Premier League, a wcześniej również na własnym stadionie pokonali Barrow AFC (5:0) w meczu 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Drużyna z Gandawy w tym czasie rywalizowała tylko na ligowym podwórku. Gent zwyciężył w domowym spotkaniu nad Oud-Heverlee Leuven (3:0), ale za to niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Cercle Brugge (1:2).

Chelsea – Gent, historia

Chelsea jeszcze nigdy nie zmierzyła się z Gentem. To spotkanie będzie więc na swój sposób historyczne. Przed Belgami nie lada wyzwanie, żeby urwać punkty uchodzącym za zdecydowanych faworytów Anglikom.

Chelsea – Gent, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 9.50. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 6.50. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Chelsea – Gent, przewidywane składy

Chelsea: Jorgensen – Acheampong, Disasi, Badiashile, Renato Veiga – Lavia, Dewsbury-Hall – Pedro Neto, Joao Felix, Mudryk – Nkunku

Gent: Roef – Mitrović, Watanabe, Torunarigha – Fadiga, Ito, Delorge-Kneiper, Brown – Gandelman, Dean, Surdez

Chelsea – Gent, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Chelsea 0% remisem 0% zwycięstwem Gentu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Chelsea

remisem

zwycięstwem Gentu

Chelsea – Gent, transmisja meczu

Spotkanie między Chelsea a Gentem w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji Europy będzie transmitowane z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go, do której oczywiście trzeba wykupić odpowiedni dostęp. Zawody skomentuje Jakub Baranowski, a sędzią głównym tego meczu będzie Daniel Schlager. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy czwartek, 3 października o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.