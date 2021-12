Chelsea – Everton: typy, kursy, zapowiedź (16.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Następne spotkania 17. kolejki Premier League wystartują w czwartek. W jednym z nich Chelesa zagra z Evertonem. Obie ekipy mają, co udowadniać swoim kibicom, więc zapowiada się interesujący pojedynek na Stamford Bridge. Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten mecz.

Chelsea – Everton, typy i przewidywania

Defensywa Chelsea nie jest już nie do przejścia. Wszystko zaczęło się sypać odkąd N’golo Kante i Ben Chilwell doznali poważnych kontuzji. Na domiar złego powrót Mateo Kovacicia opóźnił się przez Covid. Co prawda,The Blues tracą tylko dwa oczka do lidera. Tymczasem w ostatnich pięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, podopieczni Thomasa Tuchela dali sobie strzelić aż 10 goli.

Natomiast Rafa Benitez ma jeszcze większy ból głowy. Everton od dłuższego czasu spisuje się poniżej oczekiwań, a kilka dni temu doznał ósmej porażki w sezonie i bez poprawy wyników trudno będzie wywalczyć przepustkę do europejskich pucharów.

Nasza redakcja spodziewa się bramkostrzelnego widowiska na Stamford Bridge. Większe szanse dajemy gospodarzom, niemniej The Toffies powinni umieścić piłkę w siatce. Dlatego, stawiamy na wygraną Chelsea i bramki po obu stronach.

Chelsea – Everton, ostatnie wyniki

Chelsea ma bardzo przeciętną końcówkę roku. Londyńczycy w grudniu nie przypominają już drużyny, która siała postrach na boiskach Premier League. Z drugiej strony w kadrze Thomasa Tuchela nie jest już tak kolorowo jak wcześniej. Kluczowi piłkarze pauzują z powodu urazów, czego efektem jest gorsza forma zespołu w defensywie. Co więcej, The Blues nie potrafili zachować czystego konta w grudniu. W dodatku przez drobne wpadki spadli na trzecią lokatę w tabeli.

Patrząc na obecne problemy Evertonu, Rafa Benitez chciałby zamartwiać się takimi rzeczami, co Tuchel. Szefowie The Toffies wspierają ich trenera, jednak bez poprawy wyników cierpliwość właścicieli w końcu się skończy. Team z niebieskiej części Liverpoolu zaliczył ósmą przegraną w ostatniej serii gier. W konsekwencji znalazł się daleko od czołówki. Pięć triumfów to za mało, aby móc walczyć o najwyższe cele.

Chelsea – Everton, historia

W zeszłorocznej kampanii obie drużyny spotkały się dwa razy. Zimą lepszy okazał się Everton (1:0), zaś w rundzie rewanżowej zwycięstwo padło łupem Chelsea (2:0).

Chelsea – Everton, kursy bukmacherskie

Chelsea – Everton, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Family i Canal + Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

