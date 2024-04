Chelsea – Everton: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2024)

Chelsea - Everton: typy, kursy i zapowiedź na mecz 33. kolejki Premier League. Faworytami meczu są The Blues, którzy wciąż liczą się w wyścigu o awans do europejskich pucharów.

Chelsea – Everton: typy i przewidywania

W 33. kolejce Premier League dojdzie do spotkania Chelsea z Evertonem. The Blues zajmują 9. miejsce w tabeli, ale wciąż mają szansę na walkę o europejskie puchary, które gwarantuje czołowa szóstka ligi. Z kolei popularni The Toffees rozpaczliwie uciekają przed spadkiem, mając obecnie zaledwie 2 punkty przewagi nad zagrożoną strefą.

Chelsea jest wyraźnym faworytem spotkania i moim zdaniem przewidywania potwierdzą się na boisku. Drużyna Mauricio Pochettino regularnie punktuje w ostatnim czasie i jeśli zachowa czujność w defensywie, to powinna pokonać niżej notowany Everton.

Chelsea – Everton: ostatnie mecze

Chelsea w pięciu ostatnich meczach zanotowała trzy wygrane i dwa remisy. W rozgrywkach ligowych The Blues pokonali 3:2 Newcastle i 4:3 Manchester United oraz zremisowali 2:2 z Sheffield United i 2:2 z Burnley. Oprócz tego ekipa ze Stamford Bridge pokonała Leicester 4:2 w FA Cup.

Everton to nieregularna drużyna, która na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczyła trzy porażki, remis i wygraną. The Toffees pokonali w ostatniej kolejce Burnley 1:0, a wcześniej zremisowali 1:1 z Newcastle oraz przegrali 1:2 z Bournemouth, 0:2 z Man Utd i 1:3 z West Hamem.

Chelsea – Everton: historia

W pierwszym meczu w tym sezonie doszło do sporej niespodzianki, bo Everton pokonał Chelsea 2:0. Co ciekawe, The Toffees zadziwiająco dobrze spisują się w starciach z The Blues, patrząc na kilka poprzednich lat. Bilans pięciu ostatnich meczów to dwie wygrane Evertonu, dwa remisy i jedno zwycięstwo Chelsea.

Chelsea – Everton: kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że zdecydowanym faworytem jest Chelsea. Kurs na wygraną The Blues wynosi około 1.72. Z kolei na zwycięstwo Evertonu współczynnik oscyluje w granicach 4.50. Nieco niżej wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 4.25. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Chelsea – Everton: kto wygra?

Chelsea – Everton: przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 2 Axel Disasi 5 Benoît Badiashile 7 Raheem Sterling 8 Enzo Fernández 13 Marcus Bettinelli 17 Carney Chukwuemeka 31 Cesare Casadei 36 Deivid Washington 42 Alfie Gilchrist 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 11 Jack Harrison 12 João Virgínia 14 Beto 21 Andre Gomes 22 Benjamin Godfrey 28 Youssef Chermiti 31 Andy Lonergan

Chelsea – Everton: transmisja

Początek meczu Chelsea – Everton zaplanowano na poniedziałek (15 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Stamford Bridge będzie można oglądać tylko za pośrednictwem internetu w platformie streamingowej Viaplay.

