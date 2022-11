PressFocus Na zdjęciu: Marc Cucurella

Chelsea – Dinamo: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. The Blues do ostatniego spotkania w fazie grupowej przystąpią w komfortowej sytuacji, bowiem już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie.

Stamford Bridge Liga Mistrzów, gr. E Chelsea Dinamo Zagrzeb 1.35 5.60 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2022 17:39 .

Chelsea – Dinamo, typy i przewidywania

Środowe spotkanie ma zdecydowanie większą stawkę dla Dinama Zagrzeb, które cały czas walczy o pozostanie w europejskich pucharach. Biorąc jednak pod uwagę formę prezentowaną ostatnio przez drużynę z Chorwacji, o niespodziankę na Stamford Bridge może być trudno. Nie spodziewamy się porywającego widowiska, dlatego też skłaniamy się ku zakładowi na maksymalnie trzy gole w meczu. Nasz typ: poniżej 3,5 bramki

Betfan 1.57 poniżej 3,5 bramki Zagraj!

Chelsea – Dinamo, sytuacja kadrowa

W zespole Chelsea na murawie na pewno zabraknie kontuzjowanych Wesleya Fofany, Reece’a Jamesa i N’golo Kante. Z uwagi na fakt, że The Blues są już pewni pierwszego miejsca w grupie, menedżer Graham Potter prawdopodobnie da odpocząć swoim najważniejszym zawodnikom i przeciwko Dinamu Zagrzeb zagra liczna grupa piłkarzy, którzy ostatnio nie mogli liczyć na regularne występy.

Dinamo do Londynu przyjedzie bez Bosko Sutalo, ale do dyspozycji sztabu szkoleniowego powinni być Dino Perić i Robert Ljubicic.

Chelsea – Dinamo, ostatnie wyniki

Chelsea przed ostatnim meczem w fazie grupowej jest już pewna awansu z pierwszego miejsca, choć rywalizację w fazie grupowej rozpoczęła od zdobycia zaledwie jednego punktu w dwóch pierwszych spotkaniach. W kolejnych trzech The Blues zapisali już na swoje konto komplet dziewięciu punktów, co pozwoliło im zdystansować zespoły Milanu, Salzburga i Dinama.

Choć piłkarze Chelsea awans mają już w kieszenie, do środowego spotkania przystąpią w nienajlepszych nastrojach. To oczywiście efekt dotkliwej porażki 1:4 z Brighton, której doznali w ostatni weeekend.

Dinamo, które z czterema punktami na koncie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy E, nadal ma o co grać, bowiem traci tylko dwa punkty do wyprzedzającego go Salzburga. Wygrywając w Londynie drużyna z Zagrzebia będzie miała szanse na kontynuowanie przygody z europejskimi pucharami w Lidze Europy, oczywiście pod warunkiem, że Milan poradzi sobie u siebie z Salzburgiem.

Przed drużyną z Zagrzebia stoi jednak trudne zadanie, biorąc pod wagę jak prezentowała się w ostatnich meczach. Przed tygodniem przegrała wysoko 0:4 u siebie z Milanem, a w ostatni weekend musiała także uznać wyższość Osijek w meczu ligowym.

Chelsea – Dinamo, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który odbył się 6 września w Zagrzebiu zakończył się dużą niespodzianką, bowiem trzy punkty na swoje konto zapisało Dinamo. Gospodarze objęli prowadzenie już w 13. minucie po trafieniu Orsica i nie oddali go do ostatniego gwizdka sędziego, mimo usilnych starań rywali o doprowadzenie do wyrównania.

Chelsea – Dinamo, kursy bukmacherskie

Choć Chelsea może w środowy wieczór zagrać w mocno rezerwowym składzie, bukmacherzy nie mają wątpliwości i zdecydowanie stawiają ją w roli faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną londyńskiego zespołu nie przekraczają 1.35. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł, który możemy otrzymać w BETFAN podając podczas rejestracji kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Dinamo, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Chalobah, Cucurella – Loftus-Cheek, Jorginho, Zakaria, Chilwell – Ziyech, Pulisic – Broja

Dinamo: Livakovic – Ristovski, Peric, J. Sutalo – Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic – Orsic, Petkovic

Chelsea – Dinamo, transmisja meczu

Środowe spotkanie na Stamford Bridge rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 6. Spotkanie skomentują Przemysław Pawlak i Maciej Żurawski.

Zakład bez ryzyka do 600zł i freebet 60zł Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź ofertę BETFAN! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.