Chelsea FC – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (10.11.2024)

Chelsea – Arsenal: typy bukmacherskie

Szlagier 11. kolejki Premier League zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już w niedzielę, 10 listopada, Chelsea podejmie Arsenal na Stamford Bridge w jednym z najbardziej wyczekiwanych londyńskich derbów. Podopieczni Mikela Artety nie zaznali smaku zwycięstwa w lidze od początku października, kiedy to pokonali rozczarowujący w ostatnich tygodniach Southampton FC (3:1). Co więcej, Kanonierzy nie przywieźli nawet punktu z dwóch ostatnich wyjazdowych spotkań, co tylko pogłębia ich trudną sytuację.

Z kolei Chelsea, po rewelacyjnym zwycięstwie (8:0) nad FC Noah w Lidze Konferencji, wkracza w derbową rywalizację pełna pewności siebie. W miniony czwartek drużyna Enzo Mareski zaprezentowała niesamowitą formę ofensywną, co daje im solidną podstawę do optymizmu przed niedzielnym starciem.

W mojej opinii, The Blues pójdą za ciosem i pokonają swoich rywali zza miedzy. Arsenal w obecnej formie wydaje się niezdolny do przełamania złej passy, a Chelsea będzie chciała wykorzystać swoją ofensywną moc, Mój typ: wgrana Chelsea.

Chelsea – Arsenal: ostatnie wyniki

W tym tygodniu Chelsea udowodniła swoją ofensywną potęgę, demolując drużynę FC Noah (8:0) w fazie ligowej rozgrywek Ligi Konferencji. Londyńczycy w ostatniej kolejce Premier League zremisowali z Manchesterem United (1:1) na Old Trafford, a gole zdobyli Moises Caicedo i Bruno Fernandes. Wcześniej zaś 6-krotni mistrzowie Anglii ograli Newcastle United (2:1) po trafieniach Nicolasa Jacksona i Cole’a Palmera. Chelsea zaznała jedną porażkę na Stamford Bridge w bieżącym sezonie Premier League, ale nie utrzymała czystego konta.

Z kolei Arsenal, podobnie jak Chelsea, zgromadził 18 punktów po 10 kolejkach Premier League. Podopieczni Mikela Artety odnieśli pewne zwycięstwa nad Leicester City (4:2) oraz Southampton (3:1), jednak w kolejnych spotkaniach nie uniknęli rozczarowań. Po porażce z Bournemouth (0:2) zremisowali z Liverpoolem (2:2), a miniony weekend zakończył się bolesną przegraną z Newcastle (0:1). środku tego tygodnia uległ Interowi (0:1) w Lidze Mistrzów.

Chelsea – Arsenal: historia

Ostatnie pięć bezpośrednich starć między Chelsea a Arsenalem zakończyło się zwycięstwami Kanonierów. W poprzednim sezonie na Stamford Bridge padł remis (2:2), po tym jak Arsenal w drugiej połowie odrobił dwubramkową stratę. Warto również podkreślić, że na Emirates Stadium gospodarze rozbili Chelsea (5:0), a bohaterami tego meczu zostali Ben White i Kai Havertz, którzy zdobyli po dwie bramki.

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich nie ma wyraźnego faworyta w szlagierze na Stamford Bridge. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Chelsea, to taki kurs został wyceniony na około 2.80. Triumf Arsenalu jest na poziomie mniej więcej 2.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea – Arsenal: sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Chelsea Zawodnik Powrót Armando Broja Uraz ścięgna Achillesa Koniec listopada 2024 Cole Palmer Kontuzja kolana Niepewny Jadon Sancho Fizyczny dyskomfort Niepewny Raheem Sterling disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) Po 0 meczach Carney Chukwuemeka disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) Po 0 meczach

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Kieran Tierney Uraz uda Koniec listopada 2024 Riccardo Calafiori Kontuzja kolana Połowa listopada 2024 Takehiro Tomiyasu Kontuzja kolana Koniec listopada 2024 Declan Rice Uraz palca Niepewny Kai Havertz Uraz głowy Niepewny Raheem Sterling Nie zagra (decyzja trenera, odpoczynek po zgrupowaniu reprezentacyjnym, wypożyczenie przeciwko macierzystemu klubowi) Po 1 meczu

Chelsea – Arsenal: sonda

Chelsea – Arsenal: przewidywane składy

Enzo Maresca liczy na szybki powrót Cole’a Palmera do pełnej formy po urazie, jakiego doznał w starciu z Manchesterem United. Z kolei Jadon Sancho zmaga się z kontuzją stłuczonego kolana, co mocno komplikuje jego dostępność na nadchodzące spotkania.

Po stronie Arsenalu Martin Odegaard powrócił po kontuzji stawu skokowego i wystąpił jako zmiennik w ostatnim meczu, a Mikel Arteta nie powinien mieć żadnych oporów, by ponownie włączyć go do wyjściowej jedenastki, zwłaszcza w obliczu trudności związanych z kreatywnością drużyny. Pod znakiem zapytania stoi również występ Kaia Havertza, byłego zawodnika Chelsea, który po kontuzji głowy w starciu z Yannem Bisseckiem z Interu przeszedł dodatkowe badania.

Chelsea Enzo Maresca Arsenal Mikel Arteta Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 4 Tosin Adarabioyo 5 Benoît Badiashile 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 19 Jadon Sancho 27 Malo Gusto 40 Renato Veiga 45 Roméo Lavia 8 Martin Ødegaard 9 Gabriel Jesus 13 Neto 15 Jakub Kiwior 17 Oleksandr Zinchenko 20 Jorginho 23 Mikel Merino 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri

Chelsea – Arsenal: transmisja meczu

Spotkanie Chelsea z Arsenałem odbędzie się w niedzielę (10 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna jedynie w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay. Mecz skomentują Piotr Domagała i Michał Zachodny.

