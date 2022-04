PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Chelsea – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w środę czekają nas wielkie derby Londynu, do których w znacznie lepszym humorze podejdą zawodnicy The Blues. Czy Kanonierzy zaliczą przełamanie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Arsenal 1.86 3.75 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2022 07:01 .

Chelsea – Arsenal, gdzie oglądać

Już w środę czeka nas kolejny, po Bitwie o Anglię, hit w angielskiej Premier League. Tym razem w zaległym spotkaniu zmierzą się ekipy Chelsea i Arsenalu.

Jeszcze kilka tygodni temu Kanonierzy byli na fali wznoszącej. Pewnie zmierzali do ugruntowania swej pozycji w czołowej czwórce i zapewnienia sobie powrotu do Ligi Mistrzów. Seria trzech porażek z rzędu pokrzyżowała plany Mikela Artety. Środowe derby będą okazją, by zrównać się punktami z Tottenhamem i powrócić do walki o grę w elicie w przyszłym sezonie.

Chelsea, za to, szybko podniosła się po klęsce w Lidze Mistrzów. Dobry rewanżowy mecz z Realem Madryt dał The Blues pewność siebie, którą gracze wykorzystali, by wypunktować Crystal Palace i awansować do finału Pucharu Anglii. Biorąc pod uwagę formę, to gospodarze są faworytami starcia na Stamford Bridge.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Arsenal.

Chelsea – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie w angielskiej ekstraklasie dostępne będzie na Canal+ Sport 2.

Chelsea – Arsenal, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również środowego pojedynku The Blues z Kanonierami. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Chelsea – Arsenal, transmisja online

Derby stolicy obejrzysz również w aplikacji mobilnej lub internecie. Wystarczy, że wykupisz odpowiedni, sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherskie

Ostatnia forma, jak i indywidualna jakość graczy stawia Chelsea w roli faworyta.

Chelsea Arsenal 1.86 3.75 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2022 07:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin