Celtic – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (11.10.2022)

We wtorek odbędzie się rywalizacja w Lidze Mistrzów, a w niej między innymi mecze w ramach grupy F. O godzinie 21 Celtic podejmie na własnym terenie RB Lipsk. Spotkanie zapowiada się o tyle ciekawie, że obie ekipy wciąż marzą o awansie do fazy pucharowej. Przed tygodniem reprezentant Bundesligi wygrał z mistrzem Szkocji 3-1, natomiast na wyjeździe czeka go dużo trudniejsze wyzwanie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Celtic Glasgow RB Lipsk 3.10 3.80 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 października 2022 21:00 .

Celtic – Lipsk, typy i przewidywania

Po zwolnieniu Domenico Tedesco i zatrudnieniu Marco Rose RB Lipsk w dalszym ciągu notuje poprawę wyników i nie przegrał w trzech poprzednich spotkaniach. Przed tygodniem obie ekipy mierzyły się ze sobą w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, a Lipsk wygrał 3-1. Teraz przedstawiciela Bundesligi czeka dużo trudniejsze wyzwanie, bowiem Celtic na własnym terenie radzi sobie zdecydowanie lepiej i nie powinien popełniać błędów z poprzedniego spotkania. Biorąc pod uwagę, że oba zespoły wciąż marzą o awansie do fazy pucharowej, spodziewamy się zaciekłej rywalizacji. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Celtic – Lipsk, sytuacja kadrowa

Celtic we wtorek nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Davida Turnbulla, Carla Starfelta, Calluma McGregora oraz Yosuke Ideguchiego. Straty po stronie Lipska są dużo bardziej dotkliwe. Problemy zdrowotne wykluczyły z gry Petera Gulascsiego, Marcela Halstenberga, Lukasa Klostermanna, Konrada Laimera oraz Daniego Olmo.

Celtic – Lipsk, ostatnie wyniki

Mistrzowie Szkocji zgromadzili dotychczas jeden punkt w Lidze Mistrzów, remisując z Szachtarem Donieck. Real Madryt pokonał ich 3-0, natomiast Lipsk 3-1. Na krajowym podwórku Celtic radzi sobie wprost fenomenalnie, bowiem wygrał osiem z dziewięciu spotkań. W miniony weekend udało mu się zwyciężyć na wyjeździe z St. Johnstone.

Po dwóch porażkach w Lidze Mistrzów Lipsk zdołał się przełamać i wygrać z Celtikiem 3-1. Do drugiego w grupie Szachtara Donieck traci tylko “oczko”. W miniony weekend zespół Marco Rosego zremisował z Mainz 1-1, a wcześniej pokonał Bochum aż 4-0.

Celtic – Lipsk, historia

Pomijając spotkanie sprzed tygodnia, obie ekipy mierzyły się ze sobą w 2018 roku w ramach fazy grupowej Ligi Europy. W trzeciej kolejce wygrał wówczas Lipsk (2-0), natomiast w rundzie rewanżowej triumfował Celtic (2-1).

Celtic – Lipsk, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Lipsk, a kurs na jego zwycięstw wynosi 2,20. W przypadku wygranej Celticu jest to natomiast 3,10. Najwyższe kursy bukmacherzy przygotowali na remis, bowiem wynoszą one nawet aż 3,80.

Celtic – Lipsk, przewidywane składy

Celtic: Hart, Juranović, Welsh, Jenz, Taylor, O’Riley, McGregor, Hatate, Jota, Maeda, Furuhashi

RB Lipsk: Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Raum, Kampl, Schlager, Szoboszlai, Werner, Nkunku, Silva

Celtic – Lipsk, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Celtikiem a Lipskiem rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 5. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp na pakiet z programami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, można zaoszczędzić 144 zł (płacąc tylko 240 zł zamiast 384 zł).

