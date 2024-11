Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Celtic Glasgow RB Lipsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2024 20:39 .

Celtic – RB Lipsk: typy przewidywania

We wtorkowym spotkaniu 4. kolejki Ligi Mistrzów Celtic zmierzy się z RB Lipsk w Glasgow. Podopieczni Brendana Rodgersa zaczęli fazę ligową od przekonującego zwycięstwa nad Slovanem Bratysława (5:1), ale potem doznali dotkliwej porażki z Borussią Dortmund (1:7). Szkoci zajmują 20. lokatę z dorobkiem czterech punktów.

RB Lipsk z kolei boryka się z poważnymi problemami w Europie. Pomimo niezłych wyników w 1. Bundeslidze, niemiecka drużyna nie zdobyła jeszcze żadnego punktu w Lidze Mistrzów, a trzy trafienia Benjamina Sesko okazały się niewystarczające, by wywalczyć choćby remis. Drużyna Marco Rose’a będzie zdeterminowana, by odwrócić złą passę i wykorzystać szansę na poprawę sytuacji w grupie. W mojej ocenie spotkanie rozgrywane na Celtic Park zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Kurs 300 na Celtiku lub RB Lipsk

Przy okazji wtorkowego meczu możesz w Superbet skorzystać ze specjalnej oferty i postawić zakład na zwycięzcę po kursie 300. Do skorzystania z tej promocji uprawnia podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji. Dzięki temu stawiając zakład za 2 zł na wygraną Celtiku lub RB Lipsk możesz zgarnąć aż 600 zł bonusu. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na zwycięzcę meczu Celtic – RB Lipsk Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 600 zł

Celtic – RB Lipsk: ostatnie wyniki

Celtic rozpoczął Ligę Mistrzów od zdemolowania Slovana Bratysława (5:1), co rozgrzało do czerwoności kibiców na Celtic Park. W kolejnym meczu Szkoci musieli jednak przełknąć gorzką pigułkę po sromotnej porażce z Borussią Dortmund (1:7). Z kolei w trzeciej serii gier wywieźli jeden punkt z Bergamo (0:0). Wart zwrócić uwagę, że ekipa Rodgersa jest liderem w rodzimych rozgrywkach, odnosząc 9 zwycięstw i raz remisując w 10 meczach. W miniony weekend rozbili Aberdeen (6:0) w Pucharze Ligi Szkockiej.

RB Lipsk przegrał wszystkie trzy starcia w tegorocznej Lidze Mistrzów. Niemiecka drużyna uległa Atletico Madryt (1:2), Juventusowi Turyn (2:3) i Liverpoolowi (0:1). W dotychczasowych spotkaniach do bramki rywali tylko trafiał Sesko. Jednakże w Bundeslidze zespół Marco Rose’a radzi sobie świetnie i dopiero ostatnia potyczka, zakończona porażką z Borussią Dortmund (1:2), zakończył ich imponującą passę 19 meczów bez porażki.

Celtic – RB Lipsk: historia

Piłkarze RB Lipsk mają na swoim koncie trzy zwycięstwa w czterech bezpośrednich starciach z Celtikiem. Obie drużyny po raz pierwszy spotkały się w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2018/19. Wówczas Lipsk wygrał u siebie (2:0), jednak w rewanżu w Glasgow triumfował Celtic. W sezonie 2022/23 w fazie grupowej Ligi Mistrzów, niemiecka ekipa dwukrotnie okazała się lepsza, pokonując Szkotów (3:1) na własnym boisku oraz na wyjeździe (2:0).

Celtic – RB Lipsk: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem spotkania, które zostanie rozegrane w Glasgow jest RB Lipsk. Typ na zwycięstwo Niemców został wyceniony u bukmachera Superbet na około 2.07. Jeśli uważasz, że wygra Celtic to taki kurs wynosi mniej więcej 3.20. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Celtic – RB Lipsk: przewidywane składy

Celtic Glasgow Brendan Rodgers RB Lipsk Marco Rose Celtic Glasgow Brendan Rodgers 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi 6 Auston Trusty 7 Luis Palma 9 Adam Idah 11 Álex Valle 12 Viljami Sinisalo 13 Hyun-jun Yang 14 Luke McCowan 28 Paulo Bernardo 49 James Forrest 56 Tony Ralston 57 Stephen Welsh 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 9 Yussuf Poulsen 13 Nicolas Seiwald 18 Arthur Vermeeren 19 Andre Silva 20 Assan Ouédraogo 25 Leopold Zingerle 26 Maarten Vandevoordt 47 Viggo Gebel

Celtic – RB Lipsk: kto wygra?

Kto wygra mecz? Celtic 0% Remis 0% RB Lipsk 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Celtic

Remis

RB Lipsk

Celtic – RB Lipsk: transmisja meczu

Spotkanie Celtiku z Lipskiem w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Starcie rozgrywane w Glasgow będzie można śledzić zarówno w telewizji, jak i w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 7. Transmisję z tego meczu zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO Ekstraklasy. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.