FC Barcelona zmierzy się z Celtą Vigo w sobotnim wyjazdowym meczu La Liga. Duma Katalonii jest oczywiście faworytem do zwycięstwa. Przedstawiamy typy i kursy na mecz Celta - Barcelona, który rozpocznie się o godzinie 21:00.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Celta Vigo FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 listopada 2024 21:01 .

Celta – Barcelona, typy bukmacherskie

Mecze tuż po przerwie reprezentacyjnej nigdy nie są łatwe dla Barcelony, ale dla drużyny ze stolicy Katalonii to okazja do umocnienia się na prowadzeniu w ligowej tabeli. Po wpadce w San Sebastian, podopieczni Hansiego Flicka chcą wrócić do wygrywania. W sobotę będą oczywiście faworytem, ale muszą uważać na nieobliczalny zespół gospodarzy. Ja w tym meczu stawiam na wygraną Dumy Katalonii i zwracam uwagę na ofertę bukmachera GOBET, który oferuje kurs 300 na zwycięstwo Barcy. Niżej znajdziesz informacje jak skorzystać z tej oferty. Mój typ: wygrana Barcelony

Gobet KURS 300 wygrana Barcelony SPRAWDŹ!

Kurs 300 na zwycięstwo Barcelony

Bardzo atrakcyjną i wyróżniającą się na rynku ofertę na ten mecz przygotował bukmacher GOBET. Oferuje bowiem możliwość postawienia kuponu na wygraną Barcelony po kursie 300. Z oferty można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku zasady.

Zarejestruj i zweryfikuj konto w GOBET z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład na wygraną Barcelony w meczu z Celtą Jeżeli Barcelona odniesie zwycięstwo, otrzymasz od GOBET bonus 300 zł

Celta – Barcelona, promocje

Specjalne promocje na sobotnie spotkanie Celta – Barcelona znajdziesz również w ofertach Superbet i STS. Pierwsi oferują kurs 100 na wygraną Barcelony, natomiast drudzy bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy.

Nie tylko w Superbet, ale także w STS znajdziesz specjalną promocję na mecz Manchester City – Tottenham. Bukmacher ten oferuje bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy. Z tej ofert można skorzystać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPROMO za pośrednictwem linka znajdującego się w poniższej tabeli.

Celta – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona przed przerwą na mecze reprezentacji doznała drugiej porażki w tym sezonie. W wyjazdowym meczu przegrała 0:1 z Realem Sociedad, choć może czuć się skrzywdzona przez sędziów, którzy nie uznali prawidłowo zdobytej bramki przez Roberta Lewandowskiego. Wcześniej Duma Katalonii notowała serię siedmiu kolejnych wygranych meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Teraz drużyna Hansiego Flicka ponownie będzie chciała wskoczyć na zwycięski tor.

Celta Vigo aktualnie plasuje się w środkowej części ligowej tabeli. Od początku sezonu gra ze zmiennym skutkiem, lepsze występy przeplatając słabszymi. Potwierdza to również bilans 5-2-6. W dwóch ostatnich meczach przed przerwą Celta zapisała na swoje konto cztery punkty. Najpierw pokonała skromnie 1:0 u siebie Getafe, a następnie zremisowała 1:1 na wyjeździe z Realem Betis.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Celta – Barcelona, historia



W poprzednim sezonie oba pojedynki tych zespołów zakończyły się wygranymi Barcelony – 3:2 u siebie i 2:1 na wyjeździe. Duma Katalonii nie może jednak zlekceważyć swojego przeciwnika, który od czasu do czasu potrafi sprawić niespodziankę w starciu z nią. Ostatnie zwycięstwo Celta odniosła całkiem niedawno, bowiem w czerwcu ubiegłego roku, pokonując Barcelonę u siebie 2:1.

Celta – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest według bukmacherów wyraźnym faworytem meczu w Vigo, co oczywiście nie może dziwić. Rozważając typ na wygraną Barcelony, w standardowych ofertach kurs nie przekracza 1.70.

Celta – Barcelona, przewidywane składy

Najważniejszą wiadomością dla polskich kibiców jest gotowość do gry Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik z powodu problemów zdrowotnych opuścił ostatnie zgrupowanie kadry i nie wystąpił w meczach przeciwko Portugalii i Szkocji. W sobotni wieczór powinien jednak pojawić się na murawie od pierwszej minuty. Gotowy do gry jest również Ferran Torres.

Barcelona będzie musiała sobie jednak poradzić bez kilku innych zawodników. Z powodu kontuzji na murawie nie zobaczymy Ronalda Araujo, Marca Bernala, Andreasa Christensena, Erika Garcii, Ansu Fatiego, Marca-Andre ter Stegena i Lamine Yamala.

Celta Vigo Claudio Giráldez FC Barcelona Hans-Dieter Flick Celta Vigo Claudio Giráldez 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 1 Iván Villar 6 Ilaix Moriba 7 Borja Iglesias 11 Franco Cervi 12 Alfonso Gonzalez 15 Joseph Aidoo 17 Jonathan Bamba 18 Pablo Durán 21 Mihailo Ristić 22 Javier Manquillo 24 Carlos Dominguez 25 Damián Rodríguez 6 Gavi 14 Pablo Torre 18 Pau Victor Delgado 21 Frenkie De Jong 25 Wojciech Szczesny 26 Ander Astralaga 32 Héctor Fort 35 Gerard Martin 36 Sergi Domínguez 39 Andrés Cuenca

Celta – Barcelona, typ kibiców

Jak zakończy się mecz Celta – Barcelona? wygra Celta

będzie remis

wygra Barcelona wygra Celta

będzie remis

wygra Barcelona 0 Votes

Celta – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Celta – FC Barcelona odbędzie się w sobotę (23 listopada) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację będzie można śledzić także w usłudze CANAL+ online. Teraz za pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie na rok. Możesz go również poszerzyć o paczkę z kanałami Eleven Sports. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Transmisja z meczu Celta – Barcelona będzie także dostępna za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.