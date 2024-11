Celje – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2024)

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

NK Celje Jagiellonia Białystok

Celje – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta czwartkowej konfrontacji mistrza Polski. Natomiast biorąc pod uwagę formę Jagiellonii Białystok oraz fantastyczną postawę w Lidze Konferencji nie sposób myśleć o wygranej podopiecznych Adriana Siemieńca. Duma Podlasia nie tylko wygrywała z lepszymi zespołami jak Kopenhaga, ale również straciła jak dotąd tylko jedną bramkę. Biorąc pod uwagę, że będzie to spotkanie wyjazdowe, proponuje jednak postawić bezpieczną opcję, czyli wygraną lub remis gości. Mój typ: Jagiellonia wygra bądź zremisuje.

Celje – Jagiellonia: ostatnie wyniki

NK Celje po 16. kolejkach ligi słoweńskiej zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. W ostatnich trzech meczach w lidze podopieczni Alberta Riery wygrali dwukrotnie. Komplet punktów zapewnili sobie w starciu z Koper (1:0) oraz Primorje (3:1). Natomiast w konfrontacji z liderem ligi, czyli Olimpiją Ljubljana przegrali (0:1). Porażki doznali także w ostatnim meczu Ligi Konferencji, gdzie przegrali z Betisem (0:1). Niedawno awansowali do następnej rundy krajowego pucharu, wygrywając z Hodos aż (8:0).

Jagiellonia Białystok od porażki z Lechem Poznań w połowie września kontynuuje passę meczów bez porażki. Adrian Siemieniec i spółka nie przegrali żadnego z ostatnich 13 spotkań. W dwóch ostatnich konfrontacjach Duma Podlasia straciła jednak punkty, dwukrotnie remisując ze Śląskiem Wrocław (2:2) oraz Rakowem Częstochowa (2:2). Natomiast wcześniej wygrywali w lidze z Górnikiem Zabrze (2:0) czy Koroną Kielce (2:0). W poprzedniej kolejce Ligi Konferencji wygrali u siebie z Petrocub (2:0).

Celje – Jagiellonia: historia

Brak bezpośrednich spotkań Celje – Jagiellonia.

Celje – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują bardzo zbliżone kursy na triumf Celje bądź Jagiellonii. W przypadku mistrza Słowenii ich zwycięstwo można postawić ze współczynnikiem ok. 2.60 zaś wygraną mistrza Polski z kursem ok. 2.55. Z kolei remis oszacowano z kursem ok. 3.55.

Celje – Jagiellonia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Celje

Remis

Jagiellonia Celje 50%

Remis 0%

Jagiellonia 50% 2+ Votes

Celje – Jagiellonia: przewidywane składy

Celje: Stubljar – Nieto, Zec, Vuklisevic, Karnicnik – Seslar, Zabukovnik, Svetlin – Matko, Edmilson, Brnic

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Stojinovic, Dieguez Grande, Moutinho – Kubicki, Nene, Imaz – Hansen, Pululu, Churlinov

Celje – Jagiellonia: transmisja meczu

Spotkanie Celje – Jagiellonia zostanie rozegrane w czwartek (28 listopada) o godzinie 18:45. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Starcie będzie można oglądać także w usłudze Polsat Box Go.

