Cagliari – Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Serie A. Nerazzurri zachowują wciąż matematyczne szanse na mistrzostwo Włoch. Ich losy są jednak zależne od wyników AC Milanu, który jest liderem tabeli z dwoma punktami przewagi. Rywal swój mecz rozegra dużo wcześniej, bo już o 18:00 zmierzy się na własnym stadionie z Atalantą. Remis Milanu nie zapewnia Interowi pozycji lidera. Ewentualna porażka już tak.

Cagliari – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Piłkatrze Cagliari choć większość sezonu balansowali na granicyy spadku z Serie A. Dość niespodziewanie z dna podniosła się Salernitana, która przebudziła się na koniec sezonu i wykazała wielką wolę walki o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Piłkarze Davide Nicoli chcą za wszelką cenę utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej i są dość zdeterminowani do osiągnięcia tego celu. Piłkarze The Garnets wydają się na dobrej drodze do osiągnięcia celu jakim jest utrzymanie w lidze. Jeśli uda im się w to w najbliższej kolejce ligowej, będą bliscy osiągnięcia sukcesu.

Inter Mediolan pozostaje w walce o mistrzostwo Włoch. Nerazzurri tracą dwa punkty do prowadzącego w tabeli AC Milanu i zachowują nadzieję na obronę mistrzostwa Italii. Podopieczni Simone Inzaghiego radzą sobie przyzwoicie w ostatnich meczach ligowych i żywią wciąż nadzieję na obronę tytułu mistrzowskiego. Wszystko pozostaje w rękach piłkarzy Milanu. Rywale do tytułu rozgrywają mecz przed nimi i to od nich zależą losy Interu Mediolan. Szanse pozostają iluzoryczne, ale jak to się mówi nadzieja umiera ostatnia. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Cagliari – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Trener Cagliari nie będzie mógł skorzystać z usług Nandeza. Oprócz niego zawieszony za kartki jest Boris Radunovic. Trener Interu Mediolan na pewno nie będzie mógł skorzystać z Matiasa Vecino. Poza Urugwajczykiem wszyscy zawodnicy podstawowego składu są zdrowi i gotowi do gry.

Cagliari – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Piłkarze Cagliari zdecydowanie nie mogą pochwalić się pozytywnymi statystykami. Wygrali oni tylko jeden z pięciu meczów ligowych i wciąż muszą walczyć o utrzymanie. Udało im się wygrać tylko z Sassuolo. oprócz tego zanotowali trzy porażki i tylko jeden remis w ostatniej kolejce.

Zdecydowanie dużo lepszymi statystykami mogą pochwalić się piłkarze Interu Mediolan. Mistrzowie Włoch wygrali cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych, ulegając jedynie Bolonii. Co ciekawe w każdym z tych pojedynków tracili przynajmniej jednego gola. Wskazuje to na ich problemy w sferze defensywnej.

Cagliari – Inter Mediolan, historia

Ostatnie pojedynki między tymi dwoma drużynami są dość jednostronne. Patrząc po ostatnich pięciu spotkaniach podopieczni Simone Inzaghiego wygrali cztery z poprzednich pięciu meczów. Większość tych pojedynków kończyło się BTTS. Dlatego też rekomendujemy właśnie takie typy.

Cagliari – Inter Mediolan,kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów są goście. Kursy na zwycięstwo Interu Mediolan wynoszą ok. 1.42. Typ na remis wyceniany jest między 5.20 a 5.50. Typ na gospodarzy wynosi nawet 7.50. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Cagliari – Inter Mediolan, przewidywane składy

Cagliari: Cragno – Ceppitelli , Lovato, Altare – Rog, Grassi, Bellanova, Marin, Dalbert Henrique – Pavoletti, Joao Pedro

Inter: Handanovic – de Vrij, Bastoni, Skriniar – Barella, Brozovoc, Dumfries, Calhanoglou, Perisic – Martines, Dzeko

Cagliari – Inter Mediolan, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie Eleven Sports 1. Oprócz tego spotkanie obejrzycie w Internecie na stronie bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS. Początek o godzinie 20:45.

