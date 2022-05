Cadiz – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Vinicius i Karim Benzema

W niedzielny wieczór startuje 37. kolejka La Liga. Podczas jednej z rywalizacji dojdzie do gry Cadiz – Real Madryt. Gospodarze są tuż nad strefą spadkową, więc zapewne pokuszą się przynajmniej o remis z nowym mistrzem Hiszpanii.

Cadiz – Real Madryt, typy i przewidywania

Cadiz szczęśliwie opuścił strefę spadkową. Co prawda, przewaga dwóch punktów w La Liga nic nie znaczy, więc gospodarze muszą postarać się o korzystny rezultat przeciwko Królewskim. Tymczasem Real Madryt może zdjąć nogę z gazu, bo jest już mistrzem, a pod koniec maja ruszy do Paryża na finał Ligi Mistrzów.

Spodziewamy się, że Carlo Ancelotti kolejny raz wystawi drugi garnitur, by posłać do gry piłkarzy mniej eksploatowanych. Z tego powodu postawimy na gole z obu stron. Nasz typ: btts.

Cadiz – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy zabraknie Haroyana. Natomiast Królewscy zjawią się bez Bale’a, Hazarda, Alaby, Ceballosa, Isco, Marcelo czy Asensio.

Cadiz – Real Madryt, ostatnie wyniki

Pod koniec sezonu Cadiz zaczął częściej punktować, dzięki czemu uciekł sprzed topora i teraz ma los we własnych rękach. Co prawda, ostatnia podróż do San Sebastian zakończyła się niepowodzeniem przeciwko Real Sociedad (0:3). Teraz gospodarze muszą dać z siebie więcej, aby postraszyć Real Madryt.

Los Blancos nic już nie muszą. Ancelotti przygotowuje zespół do finału Lig Mistrzów, więc już skrupulatnie analizuje kolejnych przeciwników w lidze. W ostatnich derbach Madrytu komplet punktów zgarnęło Atletico (1:0), stąd w niedzielny wieczór Królewscy spróbują poprawić sobie humory w Kadyksie.

Cadiz – Real Madryt, historia

Co jak co, Cadiz to niewygodny rywal dla Realu Madryt w ostatnich latach. Zimą padł bezbramkowy remis na Santiago Bernabeu. W ostatnich pięciu spotkaniach gospodarze ograli Królewskich tylko raz, więc i tak bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść Los Blancos.

Cadiz – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Cadiz – Real Madryt, przewidywane składy

Cadiz: Ledes – Espino, Cala, Hernandez, Akapo – Idrissi, Alex, Mari, Alejo – Negredo, Perez

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Nacho, Valejo, Mendy – Camavinga, Casemiro, Valverde – Vini, Rodrygo, Benzema

Cadiz – Real Madryt, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

