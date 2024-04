Burnley – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2024)

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Burnley – Wolverhampton, typy i przewidywania

Na kilka kolejek przed końcem sezonu Burnley ma bardzo znikome szanse na utrzymanie w Premier League. Choć beniaminek znacząco poprawił wyniki, zdobywając pięć punktów w poprzednich trzech meczach, na dłuższą metę może to nie wystarczyć. We wtorek ekipa Vincenta Kompany’ego podejmie przed własną publicznością Wolverhampton, które jest już bezpieczne i może spokojnie dograć sezon do końca. Wilki nie będą raczej miały wielkiego pokładu motywacji, co może okazać się korzystne dla Burnley, które walczy o życie. Mój typ – Burnley wygra.

Burnley – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Burnley notuje serię trzech meczów bez porażki. W minionej kolejce dość niespodziewanie zatrzymało Chelsea, remisując z nią 2-2. Wcześniej beniaminek zwyciężył nad Brentford (2-1) i podzielił się punktami z West Hamem (2-2).

Wolverhampton przeplata lepsze wyniki z gorszymi. Z ostatnich pięciu meczów Wilki wygrały dwukrotnie, zaś trzy razy uznawały wyższość rywali. W minionej kolejce poległy w starciu z Aston Villą 0-2.

Burnley – Wolverhampton, historia

W pierwszej części sezonu Wolverhampton ograł przed własną publicznością Burnley 1-0 po trafieniu Hwang Hee-Chana. Burnley po raz ostatni pokonało natomiast ekipę Wilków w sezonie 2021/2022.

Burnley – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wolverhampton jest faworytem wtorkowego meczu. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 2.39. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Burnley jest to natomiast nawet 2.90. Kurs na remis waha się między 3.50 a 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Burnley – Wolverhampton, przewidywane składy

Burnley: Muric, Taylor, O’Shea, Esteve, Vitinho, Bruun Larsen, Cullen, Berge, Odobert, Amdouni, Foster

Wolverhampton: Sa, Bueno, Kilman, Toti, Semedo, Gomes, Doyle, Ait-Nouri, Lemina, Sarabia, Chiwome

Burnley – Wolverhampton, kto wygra?

Burnley – Wolverhampton, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 31. kolejki Premier League między Burnley a Wolverhampton rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

