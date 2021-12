Burnley – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (12.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Burnley – West Ham United: typy i kursy na mecz Premier League. Prowadzone przez Davida Moyesa Młoty staną w niedzielę przed szansą umocnienia się w czołówce ligowej tabeli. Do wyjazdowego meczu z Burnley przystąpią w roli faworyta. W naszej zapowiedzi prezentujemy najważniejsze informacje o meczu.

Burnley – West Ham United, typy na mecz i przewidywania

Na papierze faworytem niedzielnego meczu na Turf Moor są oczywiście goście, którzy po zakończeniu rywalizacji w Lidze Europy, mogą się teraz skupić na rywalizacji w lidze. Spotkanie z Burnley będzie dla nich dobrą okazją do umocnienia się w czołówce ligowej tabeli.

West Ham do meczu przystąpi mając po swojej stronie więcej czysto sportowych argumentów. Burnley będzie mogło przede wszystkim liczyć na wsparcie swoich kibiców. Czy będzie to wystarczające do urwania punktów Młotów? Naszym zdaniem nie. Dlatego też stawiamy na wygraną West Hamu. Nasz typ: zwycięstwo West Hamu

Burnley – West Ham United, sytuacja kadrowa

Gospodarze do niedzielnego spotkania przystąpią bez kontuzjowanego Ashley’a Barnesa, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Maxwela Corneta. Menedżer zespołu Sean Dyche będzie mógł natomiast skorzystać z usług Bena Mee i Philipa Bardsley’a, którzy problemy zdrowotne mają już za sobą.

Dłuższa lista nieobecnych jest w zespole West Hamu, w którego szeregach zabraknie takich piłkarzy jak Ryan Fredericks, Ben Johnson, Angelo Ogbonna i Kurt Zouma. Na murawie być może zobaczymy z kolei Aarona Cresswella.

Burnley – West Ham United, ostatnie wyniki

West Ham United przed rozpoczęciem rywalizacji w 16. kolejce Premier League mógł się pochwalić doskonałym czwartym miejsce w tabeli. Sytuacja Młotów byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie niedawna seria trzech kolejnych spotkań bez wygranej – 0:1 z Wolverhamptonem Wanderers, 1:2 z Manchesterem City i 1:1 z Brighton. Podopieczni Davida Moyes’a przełamali ją w ostatniej kolejce wygrywając 3:2 z ówczesnym liderem – londyńską Chelsea.

W tym tygodniu Młoty rozegrały również ostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Europy. Przed własną publicznością przegrali 0:1 z Dinamem Zagrzeb, ale awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie.

West Ham w niedzielne popołudnie będzie faworytem, ale nie może liczyć na łatwą przeprawę. Burnley co prawda plasuje się w strefie spadkowej, ale w ostatnich tygodniach regularnie punktowało. Po czterech kolejnych meczach bez porażki, dopiero w poprzedniej kolejce ulegli 0:1 Newcastle United. Wcześniej zdołali urwać punkty między innymi Chelsea (1:1).

Burnley – West Ham United, historia

Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek w tym sezonie. W poprzednich rozgrywkach z bezpośrednich rywalizacji dwukrotnie zwycięsko wyszły Młoty, które najpierw wygrały u siebie 1:0, a następnie zwyciężyły także 2:1 na Turf Moor.

Warto jednak zaznaczyć, że we wcześniejszych sezonach Burnley całkiem dobrze radziło sobie w meczach z West Hamem United, notując następujące wyniki: 1:1, 2:0, 3:0.

Burnley – West Ham United, kursy

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w niedzielnym spotkaniu dają Młotów. Kurs na ich wygraną u większości polskich bukmacherów wynosi nieco ponad 2.00

Burnley – West Ham United, przewidywane składy

Burnley: Pope – Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor – Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil – Vydra, Wood

West Ham: Fabiański – Coufal, Dawson, Diop, Cresswell – Soucek, Rice – Bowen, Benrahma, Fornals – Antonio

Burnley – West Ham United, transmisja meczu

Mecz 16. kolejki Premier League na Turf Moor transmitowany będzie “na żywo” na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja rozpocznie się o godzinie 15:00, a w rolę komentatorów wcielą się Adrian Olek i Grzegorz Kaczmarczyk.

