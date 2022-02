Burnley – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Kontynuacja 25. kolejki Premier League wystartuje wczesnym niedzielnym po południem. W jednym ze spotkań Burnley i Liverpool zawalczą o pełną pulę. The Clarets potrafią sprawić niespodziankę, ale czy zatrzymają The Reds? Sprawdź nasz typ czy kursy bukmacherskie na ten pojedynek.



Burnley Premier League

13/02/2022 15:00

Turf Moor

Liverpool

Burnley – Liverpool, typy i przewidywania

Burnley dalej jest na dnie tabeli, jednak w ostatnim czasie gospodarze zatrzymali dwie eikipy z czołówki. Sean Dyche zawsze miał plan na silnego rywala, dlatego Liverpool musi mieć się na baczności.

Co prawda, The Reeds zjawią się na Turf Moor po serii pięciu zwycięstw z rzędu. Podopieczni Jurgena Kloppa lubią grać na wymagającym terenie, stąd stawiamy na skromny triumf gości.

Fortuna 2.18 wygrana The Reds i poniżej 3,5 bramki Przejdź na stronę Fortuny

Burnley – Liverpool, ostatnie wyniki

Burnley czeka na komplet punktów od końcówki października. Od tamtej pory zespół z Turf Moor nie potrafił zainkasować całej puli, ale w ostatnim czasie zaczął urywać cenne oczka gigantom Premier League. Do niedzielnej rywalizacji gospodarze przystąpią po trzech remisach z rzędu, w tym z Arsenalem (0:0) i Man Utd (1:1).

Tymczasem Liverpool jest jedyną drużyną, która jeszcze może napsuć krwi Man City. Do tego brak Sadio Mane czy Mohameda Salaha nie wpłynął na wyniki The Reds. W międzyczasie goście awansowali do finału Pucharu Ligi Angielskiej oraz kolejnej rundy Pucharu Anglii. W dodatku w poprzedniej kolejce nie dali szans Leicester (2:0), utrzymując właściwy kurs.

Burnley – Liverpool, historia

Na początku sezonu Liverpool pokonał Burnley (2:0). Zdecydowanie lepszym bilansem mogą pochwalić się goście, jednak The Clarets czasem lubią sprawić niespodziankę. Tak jak miało to miejsce poprzedniej zimy na Anflied, kiedy piłkarze Dyche’a odnieśli ważne zwycięstwo (1:0).

Burnley – Liverpool, kursy bukmacherskie

Burnley – Liverpool, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal + Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

