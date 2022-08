Przed 1. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Przed nami pierwszy od dwunastu lat sezon Bundesligi bez Roberta Lewandowskiego. Gwiazd, emocji oraz bramek z pewnością jednak nie zabraknie. Już na starcie rozgrywek mistrzów z Bayernu Monachium czeka trudny wyjazdowy pojedynek z Eintrachtem Frankfurt.

Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz otwarcia sezonu tradycyjnie musi zaangażować mistrzów kraju. Nie inaczej jest i tym razem. Bayern Monachium w ligowym debiucie bez Roberta Lewandowskiego z miejsca dostanie prawdziwy test. Zmierzy się bowiem na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

Bawarczycy przeprowadzili latem liczne transfery, sprowadzając do siebie gwiazdy pokroju Sadio Mane czy Matthijsa de Ligta. Niedawny mecz o Superpuchar Niemiec (5:3) pokazał jednak, że Die Roten mają spore problemy z przeciekającą defensywą. Czy nie wykorzystają tego gospodarze nadchodzącego starcia? W końcu w minionym sezonie udowodnili, że potrafią poradzić sobie z rekordowymi mistrzami kraju, pokonując ich na Allianz Arena 2:1.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen. Typy, kursy, zapowiedź

Borussia Dortmund latem dokonała licznych wzmocnień. Cel był jeden – strącić Bayern z jego grzędy i wygrać mistrzostwo kraju. Jeszcze przed startem rozgrywek dwa nowe nabytki wykluczyły się z gry. Sebastien Haller przechodzi chemioterapię z powodu nowotworu jądra, zaś Niklas Suele leczy uraz mięśniowy.

Możemy jednak być pewni, że czeka nas fascynujące starcie. Rywalem BVB będzie bowiem Bayer Leverkusen. Starcia obu ekip z reguły obfitują w gole. Wspominając tylko ostatni sezon, w Leverkusen Borussia wygrała w stosunku 4:3, zaś na Signal Iduna Park padł rezultat 5:2 dla przyjezdnych.

VfB Stuttgart – RB Lipsk. Typy, kursy, zapowiedź

RB Lipsk ma za sobą nieudaną końcówkę presezonu. Najpierw Byki otrzymały bolesną lekcję od Liverpoolu (0:5), a później, po szalonym meczu przegrały mecz o Superpuchar Niemiec przeciwko Bayernowi Monachium (3:5). Zespół ze stajni Red Bulla nie miał w nim problemów z kreowaniem sytuacji podbramkowych, ale jednocześnie był zbyt łatwy do zranienia we własnej szesnastce.

W teorii podopieczni trenera Tedesco mają dość proste zadanie. Z VfB Stuttgart wygrali oba spotkanie w minionym sezonie, nie tracąc nawet bramki. Ale ich przeciwnik podejdzie do ligowego starcia w świetnym nastroju po tym, jak wygrał wszystkie spotkania towarzyskie, a później nie dał szans Dresden w Pucharze Niemiec.

Program 1. kolejki Bundesligi

piątek (5 sierpnia):

20:30 Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium (2, obie strzelą)

sobota (6 sierpnia):

15:30: Union Berlin – Hertha Berlin (powyżej 3,5 żółte kartki),

Borussia Moenchengladbach – Hoffenheim (1),

VfL Bochum – FSV Mainz (2),

FC Augsburg – SC Freiburg (2),

VfL Wolfsburg – Werder Brema (1)

18:30 Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (obie strzelą, powyżej 2,5 bramki)

niedziela (7 sierpnia):

15:30 VfB Stuttgart – RB Lipsk (2)

17:30 FC Koeln – Schalke 04 Gelsenkirchen (1)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

1. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

