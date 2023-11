Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (11.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Lewandowski

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: przewidywania

Ostatnim sobotnim spotkaniem 15. kolejki Fortuna 1. ligi będzie rywalizacja w Niecieczy. Miejscowa Termalica podejmie Stal Rzeszów. Czeka nas więc spotkanie 9. z 13. ekipą ligi. Gospodarze dotychczas uzbierali na swoim koncie raptem 20 punktów i nieco rozczarowują, szczególnie, że mieli oni spore ambicje. Zaś goście z Rzeszowa po dramatycznym starcie rozgrywek wyszli z kryzysu i umacniają się w środku tabeli mając 15. oczek. Mój typ na to spotkanie BTTS.

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: ostatnie wyniki

Gospodarze w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach zdobyli sześć punktów. Trzykrotnie “Słoniki” remisowały, a tylko jednokrotnie wygrały, była to rywalizacja z Górnikiem Łęczna. Z kolei Stal Mielec w analogicznym okresie czasu zainkasowała osiem oczek, co stanowi ponad połowę całego dorobku zespołu Marka Zuba. W ubiegły weekend obie drużyny podzieliły się punktami, rzeszowianie 2:2 zremisowali z GKS Katowice, a Termalica 1:1 z Polonią.

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: historia

Zespoły te w ostatnich latach na ligowych boiskach mierzyły się trzykrotnie. Co ciekawe wszystkie te mecze miały miejsce w ubiegłym sezonie. Wówczas w sezonie zasadniczym raz wygrywał Bruk-Bet, a raz padł remis. Jednak już w meczu barażowym lepsza okazała się ekipa z Niecieczy, która pewnie wygrała 2:0.

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: kursy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: kto wygra?

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: przewidywane składy

Termalica: Loska; Zaviyskyi, Biedrzycki, Spendlhofer, Hilbrycht; Karasek, Polyarus, Dombrovskiy, Ambrosiewicz; Branecki, Trubeha

Stal: Wrąbel, Warczak, Kościelny, Góra, Oleksy, Danielewicz, Kądziołka, Łyczko, Prokić, Adler, Thill

Transmisja

Sobotni mecz 15. kolejki I Ligi pomiędzy Termalicką Bruk-Bet Nieciecza a Stalą Rzeszów rozpocznie się o godzinie 20:00. Na próżno szukać w telewizji transmisji z tego wydarzenia. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

