fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Brondby IF Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2024 11:22 .

Broendby – Legia, typy bukmacherskie

Los sprawił, że kolejny raz w swojej europejskiej przygodzie Legia Warszawa zmierzy się z ekipą z Danii. W 2023 roku na drodze Wojskowych znalazło się FC Midtjylland, które finalnie okazało się gorsze od przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy. Tym razem drużyna Goncalo Feio stanie do rywalizacji z Broendby IF. Duńczycy przystąpią do czwartkowego starcia jako wicelider ligi duńskiej, mogący pochwalić się passą pięciu spotkań bez porażki. Tymczasem ekipa z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej ostatnio uległa Piastowi Gliwice (1:2), tracąc jednocześnie trzy oczka do pierwszej Jagiellonii Białystok. Legioniści ogólnie brali udział w 11 z ostatnich 15 starć, w których tylko jeden z zespołów zdobywał bramkę lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis. Można zatem przemyśleć rozwiązanie bez golu z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Lukasz STS 2.02 Obie drużyny strzelą – NIE Przejdź na stronę STS

Broendby – Legia, ostatnie wyniki

Ekipa Jespera Sorensesa podejdzie do czwartkowego spotkania, mając za sobą zwycięstwo ligowe z Lyngby (2:0). Broendby jednocześnie zwyciężyło w drugim meczu z rzędu w lidze duńskiej. W roli gospodarza ekipa z Broendby Stadion może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. W pokonanym polu ekipa z Brøndbyvester pozostawiła Llapi (6:0) oraz Vejle (2:1).

Wojskowi są natomiast zespołem, który w trakcie weekend zaliczył prawdopodobnie jeden z najgorszych występów w trakcie kadencji Goncalo Feio. Legia uległa Piastowi Gliwice (1:2), grając bez pomysłu. Wcześniej jednak stołeczna drużyna urządziła sobie festiwal strzelecki w konfrontacji z Caernarfon Town (5:0). Do niedzielnego meczu Legia mogła pochwalić się siedmioma z rzędu zwycięstwami w oficjalnych spotkaniach.

Broendby – Legia, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki bardzo poważnie osłabieni. W ekipie z Danii nie będzie mogło wystąpić nawet siedmiu zawodników. Broendby będzie musiało radzić sobie bez takich graczy jak: Jordi Vanlerberghe, Marko Divakovic, Sean Klaiber, Justin Che, Kevin Mensah, Nicola Vallys czy Mathias Kvistgaarden. W polskim zespole nie będzie mogło wystąpić trzech zawodników. Kwestie zdrowotne eliminują z występu: Marco Burcha, Juergena Elitima oraz Ramila Mustafajewa.

Broendby – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w czwartkowej konfrontacji mają gospodarze. Typ na ewentualną wygrana Śląska wyceniono na 1.62-1-65. Remis oszacowano na 3.75-3.82. Z kolei wariant na zwycięstwo Rigi kształtuje się na poziomie 4.75-5.10 i jest najmniej prawdopodobny według analityków bukmacherskich. Przy okazji meczu Śląsk – Riga można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzez z kodem GOAL.

Broendby – Legia, typ kibiców

0 Głosy Oddaj swój głos: class="polls-header"> >

Broendby – Legia, przewidywane składy

Potyczka może odbyć z udziałem dwóch ekip, preferujących grę w ustawieniu z trzema defensorami, pięcioma pomocnikami i dwoma napastnikami. Po stronie gospodarzy o gole mogą zadbać Yuito Suzuki czy Filip Bundgaard. Z kolei w drużynie z Warszawy duże może zależeć od postawy takich zawodników jak Paweł Wszołek oraz Marc Gual. Jednocześnie na wysokości zadania będzie musiał stanąć bramkarz Kacper Tobiasz.

Broendby: Pentz – Rasmussen, Lauritsen, Tshiembe, Bischoff, Nartey, Wass, Sebulonsen, Suzuki, Bundgaard, Omoijuanfo

Legia: Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Pankov, Morishita, Goncalves, Wszołek, Luquinhas, Kapustka, Pekhart, Gual.

Broendby – Legia, transmisja meczu

Czwartkowa rywalizacja, której stawką jest awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji z udziałem Broendby i Legii Warszawa, będzie emitowana w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TV4, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto distęp domeczu zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.