Brighton – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2023)

Brighton – Manchester City, typy i przewidywania

Brighton wciąż walczy o awans do Ligi Europy, z kolei Manchester City ma już tytuł mistrza Anglii. W tym pojedynku na pewno większą motywację będą mieli gospodarze, ale nie można zapominać, że Obywatele nie przegrali do początku lutego. Mewy muszą zagrać ofensywnie i postarać się o ligowe punkty, a to daje nadzieję, że zobaczymy gole z obu stron. Sugerują to też wyniki spotkań obu drużyn. City strzelają bramki w praktycznie każdym meczu, Brighton zdobywał gole w każdym z ostatnich siedmiu pojedynków. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Brighton – Manchester City, sytuacja kadrowa

March, Moder, Sarmiento, Lamptey to kontuzjowani zawodnicy Brighton, których na pewno nie zobaczymy w pojedynku z City. W drużynie gości jedyna wątpliwość pojawia się przy Ake. Reszta zawodników jest do dyspozycji Guardioli. Niewykluczone, że szkoleniowiec dokona kilku roszad w składzie i da szansę zawodnikom, którzy na co dzień nie występują.

Brighton – Manchester City, ostatnie wyniki

Brighton w poprzedniej kolejce wygrał z Southampton 3:1, z kolei w wcześniej przegrał aż 1:4 z Newcastle. Ostatnie pięć spotkań Mew to trzy zwycięstwa oraz 2 porażki. Brighton jest szósty w tabeli Premier League i ma spore szanse na awans do Ligi Europy. Manchester City jest już mistrzem Anglii. Obywatele notują serię trzech wygranych z rzędu, a ostatni raz przegrali na początku lutego. Od tego momentu zremisowali cztery spotkania we wszystkich rozgrywkach, resztę wygrali.

Brighton – Manchester City, historia

Manchester City notuje serię trzech wygranych z rzędu w bezpośrednich meczach z Brighton. W tym sezonie Obywatele rozbiły Mewy 3:1. Brighton z kolei wygrał tylko jeden z ostatnich pięciu meczów z drużyną Pepa Guardioli.

Brighton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Manchester City. Kursy na zwycięstwo Obywateli oscylują wokół 1,80.

Brighton – Manchester City, kto wygra

Brighton – Manchester City, przewidywane składy

Brighton: Steele, Estupinian, Colwill, Dunk, Veltman, Caicedo, Gross, Mitoma, Allister, Enciso, Ferguson.

Manchester City: Ortega, Dias, Akanji, Laporte, Lewis, Phillips, Foden, Gomez, Mahrez, Alvarez, Palmer

Brighton – Manchester City, transmisja mecz

Środowy mecz Premier League nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisje na żywo z tego spotkania będzie można śledzić jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do pojedynku z Brighton z City należy wykupić subskrypcję.

