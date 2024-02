Brighton – Everton: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2024)

IMAGO / PA Images / Nick Potts Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Brighton – Everton: przewidywania

Przed nami jedno z sobotnich starć w ramach rozgrywek Premier League. Ekipa Brighton na własnym obiekcie podejmie Everton. Oba zespoły w ligowej tabeli znajdują się w zupełnie innych rzeczywistościach. Gospodarze tuż za wielką szóstką marzą o kwalifikacji do europejskich pucharów w następnym sezonie. Z kolei goście muszą oglądać się za siebie, bowiem lokują się tuż nad strefą spadkową. Niemniej spodziewam się po tym meczu dość wyrównanego starcia dwóch drużyn, które będą chciały wygrać. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Brighton – Everton: nieobecni piłkarze

Brighton Zawodnik Powrót Julio Enciso Kontuzja kolana Kilka dni Solly March Kontuzja kolana Kilka dni João Pedro Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 James Milner Uraz uda Kilka dni

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Arnaut Danjuma Groeneveld Uraz nogi Początek marca 2024 Andre Gomes Nieznany Kilka dni

Brighton – Everton: ostatnie mecze

W ubiegły weekend ekipa prowadzona przez trenera Roberto De Zerbiego pokonała na wyjeździe aż 5:0 Sheffield United. W ostatnim czasie przeplatają oni jednak wygrane z porażkami. Ostatnie pięć spotkań to trzy zwycięstwa i dwie porażki. To przekłada się na 7. miejsce w stawce z dorobkiem 38 punktów i stratą do 6. United aż sześciu oczek. Z kolei goście z Liverpoolu lokują się na pozycji numer 17. mając uzbierane tylko 20 oczek. Przed tygodniem podzielili się oni zdobyczą z Crystal Palace. W analogicznym okresie czasu co rywale zdobyli cztery punkty.

Brighton – Everton: historia

W pierwszym starciu tych zespołów w tym sezonie padł remis 1:1. Z kolei w poprzednim sezonie raz wygrywało Brighton, a raz lepszy okazał się Everton. Co ważne zaznaczania w obu tych meczach padło w sumie 11 goli i dwukrotnie miał miejsce BTTS.

Brighton – Everton: kursy bukmacherskie

Brighton – Everton: kto wygra?

Brighton – Everton: przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Brighton Roberto De Zerbi 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 3 Igor 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 23 Jason Steele 28 Evan Ferguson 30 Pervis Estupiñán 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 41 Jack Hinshelwood 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 8 Amadou Onana 12 João Virgínia 14 Beto 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin

Brighton – Everton: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 24 lutego o godzinie 16:00

