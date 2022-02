Brighton and Howe – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Brighton and Hove Albion

Brighton and Howe Albion – Burnley to jeden z sobotnich meczów angielskiej Premier League. Goście są czerwoną latarnią rozgrywek, a zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa będą gospodarze. W zapowiedzi znajdziecie typy, kursy i przewidywane składy.

Brighton and Howe – Burnley, typy na mecz i przewidywania

W pięciu ostatnich meczach na własnym boisku piłkarze z Brighton przegrali zaledwie raz. Łącznie od początku sezonu doznali tam tylko trzech porażek. To dobry prognostyk przed sobotnim starciem z Burnley. Inne rozstrzygnięcie niż trzy punkty dla gospodarzy będzie sporą niespodzianką. Spodziewamy się jednostronnego widowiska.

Brighton and Howe – Burnley, sytuacja kadrowa

Poza kadrą gospodarzy są Jeremy Sarmiento i Enock Mwepu. Zawieszony jest ponadto Lewis Dunk. Jeśli chodzi o gości niezdolny do gry jest Matej Vydra. Nie wiadomą jest też to czy na boisku pojawi się Wout Weghorst, który doznał urazu podczas starcia z Liverpoolem.

Brighton and Howe – Burnley, ostatnie wyniki

Piłkarze z Brighton mają dobrą passę w meczach na własnym boisku. W pięciu poprzednich spotkaniach na Community Stadium przegrali tylko raz. Potrafili odebrać dwa punkty Chelsea (1:1). Obecnie zajmują solidną dziewiątą pozycję w tabeli.

Fatalne nastroje panują natomiast na Turf Moor. Burnley to na tę chwilę najsłabsze ogniwo angielskiej Premier League. Zespół ten zajmuje ostatnią lokatę, a w 21 kolejkach uzbierał zaledwie 14 punktów.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że Burnley wypadło ostatnio solidnie przeciwko zespołom z czołówki. Zdołało zremisować bezbramkowo z Manchesterem United. Następnie przegrało różnicą tylko jednego gola z Liverpoolem.

Zobacz także: aktualna tabela Premier League

Brighton and Howe – Burnley, historia

Będzie to drugi mecz tych drużyn w tym sezonie. W sierpniu na boisku w Burnley wygrali goście (2:1). Gdy kluby te spotkały się po raz ostatni na południowym wybrzeżu Anglii padł bezbramkowy remis.

Brighton and Howe – Burnley, kursy

Zdaniem bukmacherów faworytami tego meczu są gospodarze. W przypadku tego meczu warto rozważyć skorzystanie z zakładu bez ryzyka do 234 zł, który można odebrać rejestrując się i wykorzystując w STS kod promocyjny GOAL.

Brighton and Howe – Burnley, przewidywane składy

Brighton: Sanchez – Cucurella, Webster, Veltman, Lamptey – Moder, Bissouma, Lallana – Allister – Trossard, Maupay

Burnley: Pope – Pieters, Mee, Tarkowski, Roberts – Westwood, McNeil, Brownhill, Cornet – Rodriguez, Barnes

Brighton and Howe – Burnley, transmisja meczu

Mecz Brighton and Howe – Burnley zostanie rozegrany w sobotę 19 lutego o 16:00 czasu polskiego. Fragmenty tego starcia zobaczymy na żywo w ramach Multi Premier League na antenie Canal + Sport 2.

