Brest – PSG: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2023)

Brest – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain musi otrząsnąć się po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Paryżanie ulegli 0:3 Bayernowi Monachium w dwumeczu 1/8 finału Champions League i teraz muszą skupić na rozgrywkach ligowych. Podopieczni Christophe’a Galtiera w 27. kolejce Ligue 1 na wyjeździe zmierzą się z Brestem. Czy lider pokona piętnasty zespół w tabeli i odskoczy Olympique’owi Marsylia w tabeli?

PSG wygrało 4 z ostatnich 4 meczów na wyjeździe przeciwko Brestowi. Nasz typ: zwycięstwo Paris Saint-Germain.

Brest – PSG, sytuacja kadrowa

Trener gospodarzy Eric Roy nie będzie mógł liczyć na pauzującego za czerwoną kartkę Mahdiego Camarę, a także kontuzjowanych Karamoko Dembele, Kenny’ego Lalę, Loica Remy’ego, Mathiasa Pereirę Lage’a i Felixa Lemarechalego. W zespole z Paryża najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Presnela Kimpembe, Marquinhosa, Nordiego Mukiele oraz Neymara.

Brest – absencje:

Brest – PSG, ostatnie wyniki

Brest po serii trzech porażek (1:2 z Lille, 1:2 z Monaco i 0:3 z Montpellier) w ostatni weekend wreszcie zanotował zwycięstwo (1:0 ze Strasbourgiem). PSG w Ligue 1 ma passę trzech wygranych z rzędu (4:2 z Nantes, 3:0 z Marsylią oraz 4:3 z Lille), ale plamą na białej koszulce Les Parisiens jest przegrany dwumecz z Bayernem Monachium w 1/8 finału Champions League (0:1 i 0:2).

Brest – PSG, historia

Paris Saint-Germain zazwyczaj nie ma problemów z pokonaniem Brestu. Paryżanie wygrali pięć z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami.

Brest – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu na Stade Francis-Le Ble oczywiście są goście. Kurs na wygraną Brestu wynosi mniej więcej 6.70, a typ na zwycięstwo PSG to około 1.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Brest – PSG, przewidywane składy

Brest – PSG, kto wygra?

Brest – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 2, a także na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku, to zapłacicie tylko 354 zł, a nie 414 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 60 zł. Początek meczu na Stade Francis-Le Ble w sobotę 11 marca o godzinie 21:00.

