Brest – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2024)

Brest - Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na ciekawie zapowiadającym się mecz Ligi Mistrzów. Kto wygra starcie dwóch zespołów, które do tej pory mają komplet punków?

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Brest Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2024 22:27 .

Brest – Bayer Leverkusen: przewidywania

To z pewnością będzie jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 3. kolejki Ligi Mistrzów. Brest podejmie na własnym stadionie zespół Bayeru Leverkusen. Oba zespoły w tym sezonie bardzo dobrze radzą sobie w ligowych rozgrywkach oraz w Lidze Mistrzów. Komplet punków po dwóch meczach będzie jednak zakończeniem tej serii, bowiem ktoś punkty starci tego dnia. Faworytem jest ekipa Bayeru Leverkusen, ale również gospodarze z Francji nie są bez szans. Spodziewać można się sporej liczby goli oraz emocji na boisku. Niemniej mój typ na to spotkanie: Bayer Leverkusen wygra mecz.

Brest – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

Oba zespoły w ostatnich meczach są w bardzo dobrej formie. Jeśli chodzi o zespół Brestu, to oni w pięciu ostatnich spotkaniach aż trzykrotnie odnosili zwycięstwo. Było to w starciach z Toulouse, RB Salzburg oraz Le Havre. Poza tym w ostatni weekend zremisowali z Rennes 1:1, a ostatnia porażka przydarzyła się im w rywalizacji przeciwko Auxerre. W Lidze Mistrzów mają na koncie sześć punków i sześć zdobytych goli.

Jeśli chodzi zaś o ekipę Bayeru Leverkusen, to oni są niepokonani od końcówki sierpnia, bowiem wówczas sposób znalazło na nich RB Lipsk. Od tamtego momentu wygrali pięć z siedmiu spotkań, a pozostałe dwa kończyli remisami. W ostatniej kolejce pokonali Eintracht Frankfurt. W Lidze Mistrzów do tej pory mają komplet punków i aż pięć goli zdobytych i zero straconych.

Brest – Bayer Leverkusen: historia

Będzie to pierwsze spotkanie tych ekip w historii.

Brest – Bayer Leverkusen: kto wygra?

Brest – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest zespół Bayeru Leverkusen, na których zwycięstwo kursy oscylują w okolicach 1.50. Remis wyceniany jest na mniej więcej 4.60-4.70. Z kolei trzy punkty ekipy gospodarzy to nawet 6.25.

Brest – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Brest Eric Roy Bayer Leverkusen Xabi Alonso Brest Eric Roy 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi 3 Abdoulaye Ndiaye 9 Kamory Doumbia 11 Axel Camblan 14 Mama Baldé 20 Pierre Lees-Melou 21 Romain Faivre 23 Jordan Amavi 26 Mathias Pereira Lage 28 Jonas Martin 30 Grégoire Coudert 34 Ibrahim Salah 50 Noah Jauny 7 Jonas Hofmann 8 Robert Andrich 11 Martin Terrier 13 Arthur 17 Matej Kovar 23 Nordi Mukiele 25 Exequiel Palacios 30 Jeremie Frimpong 36 Niklas Lomb 44 Jeanuel Belocian

Brest – Bayer Leverkusen: transmisja

Mecz będzie można obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Aby otrzymać dostęp do platformy można skorzystać z ciekawej promocji i za pośrednictwem naszej strony wykupić abonament za 65 zł/mies. w ofercie na rok. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

