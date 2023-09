IMAGO Na zdjęciu: William Saliba

Brentford FC – Arsenal FC, typy i przewidywania

Nie mamy wątpliwości, że Arsenal jest faworytem do znalezienia się w kolejnej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej. Kanonierzy prezentują wysoką jakość piłkarską i są w dobrej formie. Tymczasem Brentford ma problem z wygrywaniem a starcie z wicemistrzem Anglii to nie jest dobra okazja na przełamanie. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

Brentford FC – Arsenal FC, ostatnie wyniki

Thomas Frank może niepokoić się postawą swojej drużyny. Brentford nie zdołało wygrać żadnego z czterech ostatnich meczów ligowych. Pszczoły dały się pokonać Evertonowi i Newcastle.

Zespół Mikela Artety ma za sobą wymagające derby Londynu z Tottenhamem. Zakończyły się one remisem 2:2. Wcześniej Kanonierzy zagrali popisowy mecz w Lidze Mistrzów, gdzie rozbili PSV aż 4:0.

Brentford FC – Arsenal FC, historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Arsenal potrafił na wyjeździe przekonująco pokonać Brentford (3:0). Na Emirates Stadium było dużo trudniej, ponieważ tam padł remis 1:1.

Brentford FC – Arsenal FC, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego spotkania jest w oczach bukmacherów Arsenal. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 2.01. W przypadku ewentualnej wygranej Brentford jest to nawet 3.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Brentford FC – Arsenal FC, przewidywane składy

Brentford FC – Arsenal FC, kto wygra?

Brentford FC – Arsenal FC, transmisja meczu

Spotkanie 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej między Brentford i Arsenalem rozpocznie się w środę o godzinie 20:45. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

