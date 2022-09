Brentford – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (18.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Brentford – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. W jednym z niedzielnych meczów 7. kolejki angielskiej ekstraklasy Kanonierzy powalczą o powrót na zwycięską ścieżkę. Do derbowego pojedynku przystąpią w roli faworyta.

Brentford – Arsenal, typy i przewidywania

Brentford będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, ale Arsenal w pierwszych tygodniach nowego sezonu potwierdził, że znajduje się w naprawdę dobrej formie. Kanonierzy zrobią wszystko, aby w tym sezonie wywalczyć przynajmniej prawy gry w następnej edycji Ligi Mistrzów, ale potrzebują do tego zwycięstw w takich meczach jak ten niedzielny. My w tym meczu stawiamy na gości. Nasz typ: wygrana Arsenalu

Brentford – Arsenal, sytuacja kadrowa

Gospodarze do niedzielnego spotkania przystąpią osłabieni brakiem dwóch zawodników – Christiana Norgaarda i Ethan Pinnock, którzy do gry powinni wrócić po przerwie na mecze reprezentacji. Do dyspozycji menedżera Thomasa Franka powinien natomiast być Sergi Canos.

Arsenal na pewno będzie musiał sobie poradzić bez trzech piłkarzy – Ołeksandra Zinczenki, Reissa Nelsona i Mohameda Elneny’ego, a pod znakiem zapytania stoją występy Emile’a Smitha Rowe’a i Cedrica Soaresa. Do treningów z drużyną wrócił Thomas Partey i niewykluczone, że znajdzie się w kadrze na niedzielny pojedynek.

Brentford – Arsenal, ostatnie wyniki

Arsenal jest jedną z rewelacji początku obecnego sezonu i nie zmienia tego ostatnia porażka 1:3 z Manchesterem United na Old Trafford. Wcześniej podopieczni Mikela Artety wygrali pięć pierwszych spotkań w sezonie – 2:0 z Crystal Palace, 4:2 z Leicester, 3:0 z Bournemouth, 2:1 z Fulham i 2:1 z Aston Villą – co pozwalało zajmować im fotel lidera tabeli Premier League. Kanonierzy mają również za sobą jeden mecz w fazie grupowej Ligi Europy, w którym pokonali 2:1 FC Zurich.

Brentford początek sezonu również może zaliczyć do udanych, bowiem po sześciu kolejkach plasuje się w górnej części ligowej tabeli i ma na swoim koncie zaledwie jedną porażkę. W ostatnich trzech spotkaniach drużyna Thomasa Franka zapisała na swoje konto pięć punktów – remisując 1:1 z Evertonem i 1:1 z Crystal Palace oraz wysoko 5:2 pokonując Leeds United. Teraz przed nimi duże wyzwanie, jakim bez wątpienia jest pojedynek z dobrze dysponowanymi Kanonierami.

Brentford – Arsenal, historia

Na boiskach Premier League obie drużyny mierzyły się do tej pory tylko dwa razy, w poprzednim sezonie. W pierwszym meczu Brentford przed własną publicznością sprawił niespodziankę i wygrał 2:0, natomiast w drugim Kanonierzy zrewanżowali się wygraną 2:1 na Emirates Stadium.

Brentford – Arsenal, kursy bukmacherskie

Brentford – Arsenal, przewidywane składy

Brentford: Raya – Hickey, Jansson, Mee, Henry – Jensen, Janelt, Dasilva – Mbeumo, Toney, Wissa

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Tierney – Xhaka, Lokonga 0 Saka, Odegaard, Martinelli – Jesus

Brentford – Arsenal, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie pomiędzy Brentfordem i Arsenal rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay. Mecz skomentują Piotr Domagała i Michał Gutka.

