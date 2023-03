Bournemouth – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Vitality Stadium Premier League Bournemouth Liverpool FC 7.00 5.00 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2023 13:50 .

Bournemouth – Liverpool, typy i przewidywania

Przed nami 27. kolejka Premier League, w której Liverpool na wyjeździe zmierzy się z Bournemouth. Faworytem tego meczu rzecz jasna są podopieczni Juergena Kloppa, którzy są w znakomitych nastrojach po historycznej wygranej 7:0 z Manchesterem United. Liverpool podtrzyma dobrą passę i poradzi sobie z ostatnią ekipą w tabeli, dzięki czemu zbliży się do miejsca gwarantującego udział w przyszłej edycji Champions League?

Wisienki przegrały w 11 z ostatnich 15 spotkań w Premier League, a The Reds są na fali wznoszącej. Nasz typ: zwycięstwo Liverpoolu.

Superbet 1.45 Wygrana Liverpoolu Zagraj!

Bournemouth – Liverpool, sytuacja kadrowa

Oba zespoły muszą mierzyć się z licznymi kontuzjami. W ekipie Gary’ego O’Neila zabraknie Davida Brooksa, Juniora Stanislasa, Matiasa Viny, Lyoda Kelly’ego, Marcusa Tavarniera, Jeffersona Lermy, Hamedia Juniora Traore oraz Ilyi Zabarnyia.

Bournemouth – absencje:

Juergen Klopp na pewno nie skorzysta z takich zawodników jak Joe Gomez, Naby Keita, Arthur, Calvin Ramsay, Thiago Alcantara i Luis Diaz.

Liverpool – absencje:

Bournemouth – Liverpool, ostatnie wyniki

Wisienki zaliczyły dwie porażki z rzędu, ale mierzyły się z takimi drużynami jak Arsenal (2:3) oraz Manchester City (1:4). Wcześniej Bournemouth pokonało 1:0 Wolverhampton Wanderers.

The Reds wracają do formy po wpadce z Realem Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów (2:5). Liverpool ostatnio odniósł historyczne zwycięstwo nad Manchesterem United (7:0) i poradził sobie z Wolverhampton Wanderers (2:0).

Bournemouth – Liverpool, historia

Ostatnie starcie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem Liverpoolu aż… 9:0. Cztery poprzednie spotkania również wygrali The Reds i to wysokim stosunkiem bramkowym. Liverpool wyraźnie nie leży Bournemouth, co potwierdzają statystyki.

Bournemouth – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, Liverpool jest zdecydowanym faworytem meczu na Vitality Stadium. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 6.50, remis jest wyceniany na około 4.90, a kurs na zwycięstwo gości to mniej więcej 1.45. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Bournemouth – Liverpool, przewidywane składy

Bournemouth – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Bournemouth 0% remisem 0% zwycięstwem Liverpoolu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Bournemouth

remisem

zwycięstwem Liverpoolu

Bournemouth – Liverpool, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay, a także w telewizji – na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania na Vitality Stadium pomiędzy tamtejszym Bournemouth a Liverpoolem w sobotę 11 marca o godzinie 13:30.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.