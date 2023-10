IMAGO/Ross Johnston Na zdjęciu: Emre Can

Borussia Dortmund Hoffenheim

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, typy i przewidywania

Na etapie 1/16 finału Pucharu Niemiec dojdzie do meczu czwartej i szóstej drużyny w tabeli Bundesligi. Za dość wyraźnego faworyta uchodzi Borussia, które ma wszelkie argumenty do pokonania Hoffenheim. Sztuka ta udała się dortmundczykom w dwóch ostatnich meczach bezpośrednich. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przyjezdni wygrali każdy z pięciu ostatnich wyjazdowych meczów. Tymczasem BVB przydarzyła się domowa wpadka (remis) z Heidenheim. Stąd też można pokusić się o wytypowanie niespodziewanego wyniku. Mój typ: wygrana Hoffenheim.

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Bundesligi Borussia nie potrafiła sięgnąć po pełną pulę w wyjazdowej konfrontacji z Eintrachtem, który wyrwał faworyzowanemu rywali remis 3:3. Wcześniej dortmundczycy okazali się lepsi od Werderu Brema i Unionu Berlin, w w Lidze Mistrzów pokonali Newcastle.

Gracze Hoffenheim mają za sobą pasjonujący bój z trzecią siłą Bundesligi, czyli Stuttgartem. Ponadto zakończył się on dla Hoffenheim triumfem 3:2. Wcześniej miała miejsce porażka z Eintrachtem i wygrana z Werderem Brema.

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, historia

Kluby te rywalizowały już ze sobą w sezonie 2023/2024. Hoffenheim podejmowało Borussię u siebie w meczu Bundesligi. Dortmundczycy wrócili do domu w dobrych humorach, ponieważ wygrali w delegacji 3:1.

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, kursy bukmacherskie

Środowym faworytem będzie Borussia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Hoffenheim jest to nawet 4.75. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, przewidywane składy

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, kto wygra?

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, transmisja meczu

Środowe spotkanie pomiędzy Borussią a Hoffenheim rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisję w polskiej telewizji poprowadzi Eleven Sports 1. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

