Borussia Dortmund – Sturm Graz: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2024)

Na zdjęciu: Nuri Sahin

Borussia Dortmund – Sturm Graz: przewidywania

Jednym ze spotkań 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA będzie starcie Borussii Dortmund ze Sturmem Graz. W tym starciu jest oczywiście jeden zdecydowany faworyt, który powinien nie tylko wygrać, ale i łatwo poradzić sobie z rywalem. Wydaje się nawet, że może być to pojedynek podobny do tego, gdy do Dortmundu przyjechał Celtic Glasgow i – jak to się mówi kolokwialnie – otrzymał siedem goli i przegrał po bardzo słabym meczu. Czy tak będzie i tym razem? Wiele na to wskazuje, choć forma BVB w tym sezonie jest zagadką. Niemniej mój typ na to spotkanie: Borussia Dortmund powyżej 2,5 gola.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: ostatnie wyniki

Co ciekawe w ostatnich meczach to zespół gości z Austrii jest w ostatnim czasie w lepszej formie. W ostatnich pięciu meczach ekipa Sturmu Graz zdobyła siedem punków. W Lidze Mistrzów mają jednak zupełnie inną, dużo gorszą serię. W dotychczasowych trzech meczach stracili oni w sumie pięć bramek i zdobyli raptem jedną. Są więc w tym starciu zdecydowanym kandydatem do zaznania porażki.

Borussia Dortmund z kolei w ostatnich pięciu meczach spisuje się słabo. Ogólnie w tym sezonie jest jeśli chodzi o ich wyniki bardzo słabo, szczególnie w Bundeslidze. W ostatniej kolejce pokonali RB Lipsk, ale poza tym przegrali trzy mecze z rzędu. W Lidze Mistrzów mają sześć punków i piekielny bilans bramkowy, 12 trafień.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: historia

To będzie pierwsze starcie tych zespołów w historii.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: kto wygra?

Borussia Dortmund – Sturm Graz: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest zespół Borussii Dortmund. Kursy na ich zwycięstwo oscylują w okolicy 1.20, a nawet poniżej. Z kolei remis wyceniany jest na ponad 8.00 lub 8.70. Zwycięstwo gości to mniej więcej 14.00.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: transmisja

Transmisja tego starcia w Lidze Mistrzów UEFA będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

