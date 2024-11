Borussia Dortmund – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Donyell Malen

Borussia Dortmund – RB Lipsk, typy bukmacherskie

Najbliższy mecz na Signal Iduna Park będzie hitem 9. kolejki Bundesligi. Bundesligi. Po komplet punktów teoretycznie powinna sięgnąć Borussią Dortmund. W ligowej tabeli ma ona aż siedem oczek mniej od wicelidera z Lipska. Przyjezdni mogą jeszcze zwiększyć tę różnicę. Gra na obiekcie BVB często idzie po ich myśli, czego dowodzą zwycięstwa na tym obiekcie w 2023 i 2022 roku. Mój typ: wygrana RB Lipsk.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie nie brakuje informacji o tym, że posada Nuriego Sahina jest niepewna. Jego drużyna wygrała zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów (2:1 z St. Pauli). Borussia wypuściła prowadzenie z Realem i finalnie przegrała 2:5 w Lidze Mistrzów. Dortmundczycy potknęli się też w Pucharze Niemiec. Tam porażka 0:1 z Wolfsburgiem kosztowała ich odpadnięcie z rozgrywek.

Zgoła inaczej wyglądają wyniki ekipy z Lipska. Marco Rose i spółka grają dalej w Pucharze Niemiec po wyeliminowaniu St. Pauli. W Bundeslidze Lipsk poradził sobie z Freiburgiem, czy Mainz. Jedyną porażką w pięciu ostatnich meczach pozostaje ta z Liverpoolem w Lidze Mistrzów (0:1).

Borussia Dortmund – RB Lipsk, historia

W poprzednim sezonie nie mogliśmy narzekać na emocje w konfrontacjach z udziałem tych klubów. Znacznie lepsze wspomnienia ma RB Lipsk, który w Dortmundzie zwyciężył 3:2, a u siebie aż 4:1.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.15 – 2.22. W przypadku zwycięstwa RB Lipsk natomiast sięgają nawet 3.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Borussia Dortmund – RB Lipsk, kto wygra?

Borussia Dortmund – RB Lipsk, przewidywane składy

Po stronie BVB jest mnóstwo nieobecności. Mniej lub bardziej poważne problemy zdrowotne mają: Almugera Kabar, Niklas Sule. Yan Couto, Giovanni Reyna and Julian Ryerson, Felix Nmecha, Gregor Kobel, Julien Duranville, a także Karim Adeyemi.

Idealnie nie jest także w RB Lipsk. Tam z urazami zmagają się Xavi Simons, Xavier Schlager, David Raum oraz Nicolas Seiwald.

Borussia Dortmund Nuri Sahin RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi 14 Maximilian Beier 20 Marcel Sabitzer 35 Marcel Lotka 37 Cole Campbell 46 Ayman Azhil 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 9 Yussuf Poulsen 13 Nicolas Seiwald 16 Lukas Klostermann 18 Arthur Vermeeren 20 Assan Ouédraogo 26 Maarten Vandevoordt 47 Viggo Gebel

Borussia Dortmund – RB Lipsk, transmisja

Spotkanie Borussia Dortmund – RB Lipsk obejrzysz wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę (2 listopada) o godzinie 18:30.

