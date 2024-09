Borussia Dortmund – Heidenheim: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2024)

RHR-FOTO/dpa/Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Borussia Dortmund – Heidenheim: przewidywania

Borussia Dortmund zagra swój pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej w ramach trzeciej kolejki Bundesligi, podejmując na własnym boisku drużynę Heidenheim. Wszystko wskazuje na to, że zespół prowadzony przez Nuriego Sahina, którego asystentem jest Łukasz Piszczek ma duże szanse na zwycięstwo. Po dwóch spotkaniach BVB zdobyła cztery punkty, podczas gdy Heidenheim ma na koncie sześć, jednak rywalizowali oni z niżej notowanymi drużynami, takimi jak Augsburg i St. Pauli. Goście są liderem tabeli, ale w piątkowy wieczór może się to zmienić. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Spodziewać się można raczej sporej liczby goli. Dlatego też prognozuję w tym starciu przynajmniej trzy, a kto wie, może nawet więcej trafień. Mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola w meczu.

Jakub Superbet 1.53 Powyżej 2‚5 gola Zagraj!

Borussia Dortmund – Heidenheim: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Do tej pory ekipa Heidenheim wygrała dwa mecze w tym sezonie. Na inaugurację pokonali oni St. Pauli 2:0, a tydzień później zespół Augsburga aż 4:0. Tak więc po dwóch kolejkach jako jedna z trzech drużyn w lidze mają oni komplet punktów i najlepszy bilans bramkowy. Z kolei Borussia Dortmund w pierwszym starciu pokonała na własnym stadionie Eintracht Frankfurt 2:0, zaś w kolejnym meczu meczu podzieliła się ona punktami z Werderem Brema – mecz zakończył się wynikiem 0:0. Tym samym zajmują oni aktualnie 4. miejsce w stawce.

Borussia Dortmund – Heidenheim: historia

Do tej pory zespoły te mierzył się ze sobą dwukrotnie. W poprzednim sezonie dwukrotnie padł w ich starciach remis. W rundzie jesiennej na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:2, zaś na wiosnę było 0:0. Jak będzie tym razem? Ciężko powiedzieć, faworytem jest zespół z Dortmundu i raczej powinno paść sporo goli. Niemniej trudno także wskazać, czy oba zespoły mogą strzelić w tym meczu gola, bowiem do tej pory dwa mecze tego sezonu to zbyt mało, aby wyciągnąć wnioski na temat gry i możliwości obu drużyn.

Borussia Dortmund – Heidenheim: kto wygra?

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund 0% Remis 0% Heidenheim 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Borussia Dortmund

Remis

Heidenheim

Borussia Dortmund – Heidenheim: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Kursy na ten mecz są dość jednoznaczne i choć Heidenheim jest aktualnie liderem Bundesligi, to faworytem jest zespół Borussii Dortmund. Za zwycięstwo gospodarzy zagramy za 1.36, zaś za trzy punkty gości około 7.75. Remis to ponad 5.00.

Borussia Dortmund – Heidenheim: przewidywanie składy

Borussia Dortmund Nuri Sahin FC Heidenheim Frank Schmidt Borussia Dortmund Nuri Sahin 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Heidenheim Frank Schmidt Rezerwowi 8 Felix Nmecha 16 Julien Duranville 21 Donyell Malen 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 39 Filippo Mané 42 Almugera Kabar 2 Marnon Busch 4 Tim Siersleben 11 Denis Thomalla 17 Mathias Honsak 18 Marvin Pieringer 20 Luca Kerber 29 Mikkel Kaufmann 31 Sirlord Conteh 40 Frank Feller

Borussia Dortmund – Heidenheim: transmisja

*Reklama Wszystkie mecze Bundesligi obejrzysz ZA DARMO na stronie i w aplikacji Superbet Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz ten będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji w Dortmundzie w piątek 13 września 2024 roku o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.