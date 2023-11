PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane i Jamal Musiala

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Borussia Dortmund w 10. kolejce na Signal Iduna Park przyjmie Bayern Monachium. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela ma szansę na szybką rehabilitację po blamażu w Pucharze Niemiec. Zbliżający się wielkimi krokami Der Klassiker może sporo namieszać w tabeli Bundesligi. Liderem pozostaje Bayer Leverkusen (25 punktów), drudzy są Bawarczycy (23 oczka), trzeci Stuttgart (21 punktów), a czwarty zespół BVB (21 oczek).

W Der Klassikerze liczymy na niespodziankę i triumf ekipy gospodarzy, który odmieni sytuację w tabeli. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

BVB może pochwalić się passą ośmiu meczów bez porażki. Podopieczni Edina Terzicia ostatnio pokonali Hoffenheim 1:0 w 1/16 finału Pucharu Niemiec, a wcześniej zremisowali 3:3 z Eintrachtem Frankfurt w Bundeslidze. Z kolei Die Roten prezentowali się wybornie do momentu starcia z… trzecioligowym Saarbruecken, który sensacyjnie wyeliminował Bawarczyków z DFB Pokal (1:2).

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, historia

Liczby zdecydowanie przemawiają za Bawarczykami. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to aż cztery zwycięstwa Bayernu Monachium i jeden remis. Borussia Dortmund w tym czasie nie triumfowała ani razu. Ostatnie starcie obu ekip to wygrana Die Roten 4:2.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, przewidywane składy

BVB – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mateu Morey Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja kolana Połowa listopada 2023 Julien Duranville Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz uda Koniec stycznia 2024 Emre Can Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz biodra Koniec listopada 2023 Marius Wolf Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Bliski powrót do gry Stłuczenie Bliski powrót do gry Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mateu Morey Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja kolana Połowa listopada 2023 Julien Duranville Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz uda Koniec stycznia 2024 Emre Can Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz biodra Koniec listopada 2023 Marius Wolf Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Bliski powrót do gry Stłuczenie Bliski powrót do gry

Bayern - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Kingsley Coman Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Noussair Mazraoui Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Matthijs de Ligt Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek stycznia 2024 Sven Ulreich Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Joshua Kimmich Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 2 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Kingsley Coman Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Noussair Mazraoui Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Matthijs de Ligt Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek stycznia 2024 Sven Ulreich Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Joshua Kimmich Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 2 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 7 Giovanni Reyna 8 Felix Nmecha 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 25 Niklas Süle 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 7 Giovanni Reyna 8 Felix Nmecha 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 25 Niklas Süle 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, kto wygra?

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Na sędziego głównego tego pojedynku wybrano Deniza Aytekina. Początek meczu na Signal Iduna Park już w najbliższą sobotę, 4 listopada o godzinie 18:30. Kibice niemal na pewno wypełnią stadion po same brzegi.

