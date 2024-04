Borussia Dortmund – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2024)

Borussia Dortmund - Atletico Madryt: typy i kursy na rewanżowe spotkanie w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu zwycięstwo powędrowało do rąk Hiszpanów. Kto ostatecznie awansuje do półfinału? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już we wtorek (16 kwietnia) o godzinie 21:00

Borussia Dortmund Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2024 11:19 .

Borussia – Atletico, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór odbędzie się rewanżowe spotkanie w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Borussią Dortmund a Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu kibice zgromadzeni na Wanda Metropolitano obejrzeli wspaniałe widowisko. Ostatecznie zwycięstwo powędrowało do rąk zespołu Diego Simeone, którzy pokonali wicemistrza Niemiec 2:1. Jednobramkowa przewaga Hiszpanów sprawia, że awans do kolejnej fazy rozgrywek jest sprawą otwartą. Ja spodziewam się wyrównanego meczu na Signal Iduna Park, w którym ostatecznie w regulaminowym czasie wygrają podopieczni Edina Terzicia. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund

Borussia – Atletico, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund z pewnością zaliczy ostatnie występy do udanych. W pięciu ostatnich spotkania podopieczni Edina Terzicia dwukrotnie ulegli (0:1 ze Stuttgartem i 1:2 z Atletico Madryt w pierwszym meczu), jednak były to spotkania wyjazdowe z wyżej notowanymi przeciwnikami. Reszta meczów zakończyła się po myśli BVB (3:1 z Eintrachtem Frankfurt, 2:0 z Bayernem Monachium oraz 2:1 z Borussią Monchengladbach).

Atletico Madryt natomiast może się pochwalić lepszym bilansem ostatnich pięciu spotkań niż ich wtorkowi przeciwnicy. Zespół prowadzony przez Diego Simeone w tym czasie poniósł jedną porażkę (0:3 z Barceloną), ale czterokrotnie sięgnął po zwycięstwo (2:1 z Interem Mediolan w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów – awans po rzutach karnych, 2:1 z Villarreal, 2:1 z Borussią Dortmund w pierwszym meczu, a także 3:1 z Gironą).

Borussia – Atletico, historia

Ubiegłotygodniowe starcie między tymi drużynami było ich pierwszym meczem od sześciu lat. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Atletico Madryt przed własną publicznością pokonało Borussię Dortmund 2:1. Dwumecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19 zakończył się po jednym zwycięstwie każdej ze stron. BVB przed własną publicznością zwyciężyło 4:0, natomiast w rewanżu lepsi okazali się „Los Colchoneros”, wygrywając 2:0.

Borussia – Atletico, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowej rywalizacji jest zespół Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Edina Terzicia, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.23 – 2.25. Natomiast na zwycięstwo Atletico Madryt sięgają równe 3.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Borussia – Atletico, kto awansuje do półfinału?

Borussia – Atletico, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 11 Marco Reus 16 Julien Duranville 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 25 Niklas Süle 29 Paris Brunner 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 1 Horatiu Moldovan 4 Gabriel Paulista 8 Saúl Ñíguez 10 Ángel Correa 11 Thomas Lemar 15 Stefan Savic 18 Arthur Vermeeren 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 24 Pablo Barrios 30 Salim El Jebari 31 Antonio Gomis

Borussia – Atletico, transmisja meczu

Mecz Atletico Madryt – Borussia Dortmund odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania o godzinie 21:00. Rywalizację będzie można również zobaczyć w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszego portalu, a następnie wykupić pakiet obowiązujący przez cały rok z dostępem do wszystkich kanałów Canal+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium. Koszt abonamentu wynosi 648 zł rocznie (54 zł/mies. zamiast ceny regularnej 74 zł/mies.) w ten sposób zaoszczędzisz 240 zł.

