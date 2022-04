Bodo/Glimt – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Oba zespoły mierzyły się przed rokiem

Bodo/Glimt – AS Roma: typy i kursy na ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Wydarzenia sprzed roku z meczu Rzymian z Bodo/Glimt zapewne wciąż są żywe. Wówczas w spotkaniu fazy grupowej norweski zespół wygrał aż 6:1. Roma jest teraz dużo dojrzalszą drużyną, która ma wyraźnego lidera w postaci Tammy’ego Abrahama. Za tego powodu nikt nie wyobraża sobie, żeby taka katastrofa mogła się powtórzyć.

Aspmyra Stadion Liga Konferencji Europy Bodo/Glimt AS Roma 3.80 3.70 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2022 09:38 .

Bodo/Glimt – AS Roma, typy i przewidywania

Roma pod wodzą Jose Mourinho jest drużyną kompletnie nieprzewidywalną. Potrafi zagrać spotkanie wybitne, by za kilka dni zagrać słabo i nieskutecznie. Brak stabilności jest sporym problemem drużyny z Rzymu. Ostatnie tygodnie były dość dobre w wykonaniu jej piłkarzy, o czym świadczą rezultaty. Drużyna może liczyć na gole Abrahama, który wyrósł na lidera zespołu z prawdziwego zdarzenia. Anglik w tym sezonie zdobył już 23 bramki w 41 meczach.

Drużyna Bodo/Glimt znajduje się w tym sezonie w rewelacyjnej formie. Klub przegrał tylko raz w ostatnich 37 meczach, co jest wynikiem przewyższającym najśmielsze oczekiwania kibiców. Żółto-czarni są zespołem niezwykle zdyscyplinowanym i skoncentrowanym w defensywie. Mistrz Norwegii w tym sezonie musi radzić sobie bez najlepszego strzelca z zeszłego roku – Erika Botheima, który przeniósł się do FK Krasnodaru. Spodziewam się, że na własnym stadionie Bodo tanio skóry nie sprzeda i nie podda się bez walki. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.67 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Bodo/Glimt – AS Roma, sytuacja kadrowa

W składzie Bodo/Glimt nie ma na ten moment żadnych braków. Wszyscy piłkarze są zdrowi i gotowi do rywalizacji. W barwach Romy nie zobaczymy na pewno Leonardo Spinazzoli, a także Nicolo Zanilo, którzy pauzują z powodu urazów. Zagrożony jest także występ Jordana Vertouteta, który z powodu urazu nie wystąpił w ostatnim meczu.

Bodo/Glimt – AS Roma, ostatnie wyniki

Gospodarze mogą pochwalić się rewelacyjną passą meczów bez porażki. Patrząc bardziej szczegółowo, Bodo w ostatnich pięciu meczach trzy razy wygrali, raz zremisowali i przegrali w regulaminowym czasie z AZ Alkmaar. To Norwegowie awansowali jednak dalej kosztem holenderskiego zespołu.

AS Roma pod tym względem też nie wygląda źle. Podopieczni Jose Mourinho zanotowali trzy zwycięstwa w ostatnich pięciu spotkaniach. Pozostałe dwa zremisowali. NA uwagę zasługuje dobra postawa zespołu w defensywie. We wspomnianych meczach Rzymianie stracili tylko dwie bramki.

Bodo/Glimt – AS Roma, historia

Oba zespoły mierzyły się w zeszłym sezonie. W Norwegii Bodo/Glimt wygrało wysoko 6:1 w meczu fazy grupowej. Miesiąc później, w Rzymie udało im się zremisować 2:2.

Bodo/Glimt – AS Roma, kursy bukmacherskie

Wbrew wynikom z zeszłego sezonu, faworytem meczu w Bodo jest AS Roma. Kursy na Rzymian wynoszą ok. 1.95, podczas gdy na gospodarzy ok. 3.70. Różnica jest zatem dość spora. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, polecamy skorzystanie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Dzięki niemu możecie uzyskać nawet 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Bodo/Glimt – AS Roma, przewidywane składy

Bodo: Haikin – Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo – Vetlesen, Hagen, Saltnes – Solbakken, Espejord, Pellegrino

Roma: Rui Patricio – Inabez, Smalling, Kumbulla – Karsdorp, Cristante , Oliveira, Vina – Mkhitaryan, Abraham, Pellegrini

Bodo/Glim – AS Roma, transmisja

Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Viaplay. Początek w czwartek o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.