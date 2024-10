Real Betis – FC Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2024)

Real Betis - FC Kopenhaga: typy i kursy na mecz 2. kolejki Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Manuela Pellegriniego w nadchodzącym meczu podejmą trzeci zespół minionego sezonu duńskiej ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (24 października) o godzinie 21:00.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aitor Ruibal

Real Betis FC Kopenhaga Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2024 19:24 .

Betis – Kopenhaga, typy bukmacherskie

W czwartek zostaną rozegrane spotkania w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W jednym z nich Real Betis przed własną publicznością podejmie FC Kopenhagę. Zarówno jedni jak i drudzy w swoich pierwszych meczach musieli uznać wyższość polskich zespołów. Piłkarze Manuela Pallegriniego przegrali z Legią Warszawa (0:1), natomiast Duńczycy musieli uznać wyższość Jagiellonii Białystok (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Estadio Benito Villamarin zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty trafią do dorobku gospodarzy. Mój typ: wygrana Realu Betis

STS 1.80 wygrana Realu Betis Zagraj!

Betis – Kopenhaga, ostatnie wyniki

Real Betis obecnie prezentuje się w kratkę. Hiszpanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwo (1:0 z Espanyolem i 2:1 z Osasuną), zaliczyli jeden remis (1:1 z Las Palmas), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Legią Warszawa w Lidze Konferencji oraz 0:1 z Sevillą).

FC Kopenhaga natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Duński zespół w tym czasie odniósł trzy zwycięstwa (2:0 z Koge w Pucharze Danii, 2:1 oraz 3:1 z Velje), zaliczyli jeden remis (2:2 z Silkeborgiem), a także ponieśli jedną porażką (1:2 z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji).

Betis – Kopenhaga, historia

Czwartkowe starcie będzie pierwszym oficjalnym meczem między tymi zespołami. Do tej pory nie odbyło się spotkanie pomiędzy Realem Betis a FC Kopenhagą.

Betis – Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem czwartkowej potyczki jest Real Betis. Jeśli rozważasz typ na wygraną Hiszpanów, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.77 – 1.83. W przypadku zwycięstwo FC Kopenhagi natomiast sięga nawet 4.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Betis – Kopenhaga, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Betisu 0% remisem 0% wygraną Kopenhagi 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Betisu

remisem

wygraną Kopenhagi

Betis – Kopenhaga, przewidywane składy

Real Betis: Silva – Bellerin, Barta, Llorente, Perraud – Cardoso, Altimira – Ruibal, Fornals, Bakambu – Vitor Roque

FC Kopenhaga: Trott – Gocholeishvili, Hatzidiakos, Gabriel, Diks – Lerager, Delaney – Robert, Claesson, Elyonoussi – Cornelius

Betis – Kopenhaga, transmisja

Spotkanie Real Betis – FC Kopenhaga obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 4. Początek rywalizacji na Estadio Benito Villamarin już w czwartek, 24 października, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.