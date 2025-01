SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Benfica – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona już wcześniej zapewniła sobie grę w fazie pucharowej, ale nadal ma o co grać. Zdobycie punktów w Lizbonie pozwoli jej przystąpić do dalszej rywalizacji od 1/8 finału. Benfica jest w znacznie trudniejszej sytuacji i ewentualna porażka mocno skomplikuje jej sytuację. Faworytem do wygranej jest jednak drużyna Hansiego Flicka, która jeżeli nawiąże do niedawnego występu przeciwko Realowi, to ma duże szanse na wywiezienie z Portugalii kompletu punktów.

Benfica – Barcelona, ostatnie wyniki

Obie drużyny na boiska Ligi Mistrzów wrócą po ponad miesięcznej przerwie. W ostatnich tygodniach rywalizowały jednak regularne na ligowych boiskach oraz w krajowym pucharze. W ostatni weekend Benfica pewnie 4:0 pokonała Famalicao, natomiast wcześniej odniosła trzy pucharowe zwycięstwa, w tym jedno po rzutach karnych ze Sportingiem Lizbona w finale Pucharu Ligi.

FC Barcelona po bardzo słabej końcówce 2024 roku, bardzo udanie weszła w nowy rok. Przebrnęła przez dwie rundy Pucharu Króla, a także zdobyła Superpuchar Hiszpanii, efektownie 5:2 wygrywając z Realem Madryt. Powrotu na ligowe boiska nie może jednak zaliczyć do udanych, bowiem w ostatniej kolejce tylko zremisowała 1:1 na wyjeździe z Getafe.

Benfica – Barcelona, historia

Nie będzie to pierwszy pojedynek obu zespołach w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W przeszłości spotykały się wielokrotnie, ale po raz ostatni w 2021 roku. Rywalizowały wówczas za sobą w fazie grupowej. Pierwsze spotkanie w Lizbonie zakończyło się niespodziewanie wysoką wygraną 3:0 Benfiki, a Dumie Katalonii dał się wówczas we znaki Darwin Nunez, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W rewanżu na Camp Nou kibice nie obejrzeli z kolei ani jednego gola

Benfica – Barcelona, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu jest FC Barcelona. Rozważając typ na wygraną Dumy Katalonii, w STS można liczyć na kurs nieco poniżej 2.00. Z kolei wygrana gospodarzy jest wyceniana na 3.40.

Benfica – Barcelona, przewidywane składy

W zespole gospodarzy z powodu kontuzji nie wystąpią Tiago Gouvei i Renato Sanchez. Mało prawdopodobny jest także występ byłego piłkarza Realu Madryt Angela Di Marii.

Na liście nieobecnych w ekipie Barcelony znajdują się Marc Bernal, Inigo Martinez i Marc-Andre ter Stegen. Po ostanim ligowym meczu z Getafe dołączył do niej również Dani Olmo, który zmaga się z problemami mięśniowymi.

Jeżeli chodzi o udział Polaków we wtorkowym meczu, to od pierwszej minuty na murawie prawdopodobnie zobaczymy tylko Roberta Lewandowskiego.

Benfica – Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie Benfica – Barcelona rozegrane zostanie we wtorek (21 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 1. Za pośrednictwem internetu spotkanie można obejrzeć na platformie CANAL+ online.

