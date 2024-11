PressFocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern Monachium – FC Augsburg, typy bukmacherskie

Już w najbliższy piątek Bayern Monachium postara się o dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie Bundesligi. Bawarczycy nie przegrali u siebie w lidze z Augsburgiem od przeszło dziesięciu lat. Ostatnia domowa klęska z tym przeciwnikiem miała miejsce w maju 2015 roku (0:1). Nic nie wskazuje na to, że w piątek goście przerwą tę serię. Ich forma zasługuje jednak na uznanie, co może sprowokować gospodarzy do niemałego wysiłku. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Bayern Monachium – FC Augsburg, ostatnie wyniki

Vincent Kompany jest świetnym przykładem na to, że porażka może wiele nauczyć drużynę. Jego podopiecznie ulegli w Lidze Mistrzów Barcelonie 1:4. Od tego czasu defensywa monachijczyków jest nie do pokonania. Bayern ma serię pięciu kolejnych zwycięstw z czystym kontem. W tym czasie lider Bundesligi awansował do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, sięgnął po zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a także zaliczył komplet dziewięciu punktów w rozgrywkach ligowych.

Augsburg ma ostatnio świetny czas. Zespół ten uplasował się w górnej połowie tabeli Bundesligi za ostatnie pięć meczów. Drużynie zdarzyła się tylko jednak porażka (1:3). Pozostałe cztery batalie to zwycięstwa bądź remisy. Najcenniejsza zdaje się być wygrana 2:1 z Borussią Dortmund.

Bayern Monachium – FC Augsburg, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch meczów bezpośrednich. Bayern dwukrotnie zdobył po trzy bramki, co w obu przypadkach dało mu trzy punkty. W Bawarii padł wynik 3:1, a w Augsburgu 3:2.

Bayern Monachium – FC Augsburg, kursy bukmacherskie

Bezdyskusyjny faworyt bukmacherów w piątkowej rywalizacji to Bayern Monachium, który ma także największe szanse na końcowy triumf w Bundeslidze. Ich współczynnik na zwycięstwo w najbliższej potyczce wynosi około 1.11. Ewentualna wygrana Augsburga została wyceniona między 15.00 a nawet 18.50. Kurs na remis waha się między 8.80 a 9.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Bayern Monachium – FC Augsburg, kto wygra?

Bayern Monachium – FC Augsburg, przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Augsburg Jess Thorup Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Augsburg Jess Thorup Rezerwowi 7 Serge Gnabry 15 Eric Dier 17 Michael Olise 18 Daniel Peretz 20 Arijon Ibrahimovic 25 Thomas Müller 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 48 Adam Aznou 1 Finn Dahmen 3 Mads Pedersen 7 Yusuf Kabadayi 15 Steve Mounie 16 Ruben Vargas 23 Maximilian Bauer 29 Samuel Essende 36 Mert Komur 44 Henri Koudossou

Bayern Monachium – FC Augsburg, transmisja

Spotkanie Bayern Monachium – FC Augsburg obejrzysz za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji już w piątek 22 listopada) o godzinie 20:30.

