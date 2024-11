Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium Benfica Lizbona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2024 12:26 .

Bayern Monachium – Benfica, typy i przewidywania

W 4. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów dojdzie do spotkania Bayernu Monachium z portugalską Benficą. Zespół Vincenta Kompany’ego znajduje się w trudnej sytuacji w tabeli i musi zacząć wygrywać, jeśli chce awansować do rundy play-off.

Bayern szybko zrehabilitował się za porażkę 1:4 z Barceloną. Bawarczycy odnieśli trzy przekonujący zwycięstwa i moim zdaniem wrócili na właściwe tory. W związku z tym mój typ to: zwycięstwo Bayernu.

Bayern Monachium – Benfica, ostatnie wyniki

Bayern ma za sobą trzy zwycięstwa z rzędu – 3:0 z Unionem, 4:0 z Mainz oraz 5:0 z Bochum. Natomiast wcześniej ekipa Vincenta Kompany’ego zanotowała porażkę 1:4 z FC Barceloną.

Benfica zanotowała identyczną serię, bo 23 października przegrała 1:3 z Feyenoordem w Lidze Mistrzów, zaś później wygrała trzy mecze pod rząd – 5:0 z Rio Ave, 3:0 z Santa Clarą oraz 2:1 z Farense.

Bayern Monachium – Benfica, historia

Ostatnio obie ekipy spotkały się ze sobą w 2021 roku. Wówczas Bayern odniósł dwa wysokie zwycięstwa – 5:2 u siebie oraz 4:0 na wyjeździe. Ogółem Bawarczycy wygrywali z Benfiką w czterech poprzednich pojedynkach.

Bayern Monachium – Benfica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że wyraźnym faworytem środowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Bayernu wynosi około 1.30, a współczynnik na zwycięstwo Benfiki to mniej więcej 8.40. Kurs na remis jest szacowany w granicach 6.20. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Bayern Monachium – Benfica, przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Benfica Lizbona Bruno Lage Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Bruno Lage Rezerwowi 8 Leon Goretzka 10 Leroy Sane 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 18 Daniel Peretz 20 Arijon Ibrahimovic 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 48 Adam Aznou 4 António Silva 7 Zeki Amdouni 9 Arthur Cabral 21 Andreas Schjelderup 24 Samuel Soares 28 Issa Kabore 32 Benjamín Rollheiser 37 Jan-Niklas Beste 85 Renato Sanches

Bayern Monachium – Benfica, kto wygra?

Bayern Monachium – Benfica, transmisja meczu

Pojedynek Bayernu z Benfiką będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online. Transmisja będzie dostępna na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 3 oraz poprzez usługę CANAL+ online. Skorzystaj z naszego linku, aby zakupić abonament w cenie 65 zł/mies. w ofercie rocznej. Cena obejmuje również inne usługi zawarte w pakiecie, co pozwala cieszyć się szeroką ofertą programową przez cały rok.

Początek spotkania Bayern – Benfica o godzinie 21:00 w środę (6 listopada).

