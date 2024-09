Bayer Leverkusen – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2024)

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayer Leverkusen – AC Milan: typy bukmacherskie

We wtorek dojdzie do interesującego starcia w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Bayer Leverkusen podejmie AC Milan na BayArenie. Oba zespoły podchodzą do tego meczu w zupełnie różnych nastrojach po inauguracji prestiżowych rozgrywek. Rossoneri przed dwoma tygodniami musieli uznać wyższość Liverpoolu (1:3) na San Siro. Natomiast mistrzowie Niemiec pod wodzą Xabiego Alonso rozbili Feyenoord (4:0) w Rotterdamie.

Piłkarze Bayeru w tym sezonie doznali już porażki przed własną publicznością. W 2. kolejce 1. Bundesligi przegrali z RB Lipsk. Pomimo tej wpadki, Aptekarze imponują ofensywną formą, zdobywając aż 15 bramek w ostatnich pięciu spotkaniach. Moim zdaniem, w ofercie bukmachera Superbet szczególnie wyróżnia się zakład na to, że w meczu padnie więcej niż cztery gole. Mój typ: Liczba goli – powyżej 3.5.

Bayer Leverkusen – AC Milan: ostatnie wyniki

Drużyna Bayeru Leverkusen w miniony weekend zremisowała z Bayernem Monachium (1:1) w piątej serii gier Bundesligi. Mistrzowie Niemiec pewnie pokonali Feyenoord (4:0) na wyjeździe na starcie Ligi Mistrzów. To zdecydowane zwycięstwo wskazuje, że drużyna może być “czarnym koniem” rozgrywek. Florian Wirtz, który zdobył dwie bramki w swoim debiucie w Champions League., jest kluczową postacią zespołu.

AC Milan w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów przegrał z Liverpoolem (1:3). Mecz rozpoczął się obiecująco, gdy w 3. minucie wynik otworzył Christian Pulisić, jednak w kolejnych minutach do głosu doszli Anglicy. Od tego czasu podopieczni Paulo Fonseki zdobyli dwa ligowe zwycięstwa, triumfując w derbach Mediolanu z Interem (2:1) oraz pokonując Lecce (3:0). Dla obu drużyn wtorkowe starcie będzie kluczowe w walce o awans do fazy pucharowej.

Bayer Leverkusen – AC Milan: historia

To będzie premierowe starcie Bayeru Leverkusen z Milanem w europejskich pucharach, co nadaje temu pojedynkowi wyjątkowego smaku.

Bayer Leverkusen – AC Milan: kursy bukmacherskie

Analizując kursy bukmacherskie, faworytem wtorkowego meczu jest Bayer Leverkusen. Warto zwrócić uwagę na interesującą ofertę bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL. Jeśli uważasz, że piłkarze Xabiego Alonso wyjdą z tego starcia zwycięsko, to kurs na ich triumf wynosi około 1.70. Z kolei zwycięstwo Milanu zostało wycenione na około 4.50, Kurs na remis wynosi mniej więcej 4.15.

Bayer Leverkusen – AC Milan: kto wygra?

Bayer Leverkusen – AC Milan: przewidywane składy

Xabi Alonso ma do dyspozycji wszystkich zawodników, a po meczu z Bayernem Monachium nikt nie zgłasza urazów. W przeciwieństwie do niego, Paulo Fonseca boryka się z większymi problemami kadrowymi. W składzie Milanu wciąż brakuje takich zawodników jak Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer, Noah Okafor oraz Malick Thiaw.

Bayer Leverkusen Xabi Alonso AC Milan Paulo Fonseca Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Paulo Fonseca Rezerwowi 7 Jonas Hofmann 13 Arthur 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 23 Nordi Mukiele 24 Aleix Garcia 25 Exequiel Palacios 36 Niklas Lomb 44 Jeanuel Belocian 47 Ayman Aourir 7 Álvaro Morata 9 Luka Jović 18 Kevin Zeroli 20 Álex Jiménez 21 Samuel Chukwueze 25 Noah Raveyre 28 Malick Thiaw 31 Strahinja Pavlovic 42 Filippo Terracciano 80 Yunus Musah 96 Lorenzo Torriani

Bayer Leverkusen – AC Milan: transmisja meczu

Spotkanie Bayeru Leverkusen z Mianem w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Mecz będzie można śledzić zarówno w telewizji, jak i w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ 360. Starcie to skomentuje duet Michał Mitrut – Leszek Orłowski. Ponadto transmisję z tego meczu zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO Ekstraklasy. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

